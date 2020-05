Jacopo Ottonello pubblica il videoclip musicale di Blue Monday

È appena uscito il video ufficiale di Blue Monday, uno dei singoli di Jacopo Ottonello, cantante 21enne originario di Savona, che è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici.

Girata interamente in verticale con uno smartphone, proprio come fosse una lunga storia Instagram, la clip racconta le abitudini quotidiane di Jacopo, inevitabilmente cambiate dal lockdown. Il cantante ha presentato con un messaggio il video della canzone, brano che abbiamo avuto modo di ascoltare più volte durante il talent show di Canale 5.

Jacopo Ottonello spiega la scelta di fare un video verticale

“Ho voluto che il video del nuovo singolo fosse così, semplice e naturale, perché ci tenevo a far vedere come trascorro tutti i miei giorni a casa, sperando di tornare al più presto alla normalità. Ci tengo a ringraziare di cuore le persone che hanno partecipato a questo video: mio padre Roberto, l’uomo grazie al quale mi sono innamorato della musica, mia madre Cinzia e mia sorella le donne più importanti della mia vita. E infine Greta, l’altra donna della mia vita, la mia metà, la mia compagna di viaggio, la mia migliore amica, la mia spalla , insomma il mio amore grande”.

Blue Monday fa parte di Colori, il primo album di Jacopo Ottonello, pubblicato proprio durante la sua partecipazione ad Amici. Anche se non è arrivato in finale, il lungo percorso gli ha permesso comunque di farsi conoscere come artista e di farsi apprezzare per la sua semplicità e gentilezza, le stesse caratteristiche messe in risalto da questo video. Qui trovi tutti i testi del disco, qui sotto, invece, il videoclip musicale del brano:

Jacopo - Blue Monday

