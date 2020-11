Mulan: il live action Disney arriva in home video dall’11 novembre

Dopo il grande successo del capolavoro d’animazione che ha emozionato il pubblico di tutto il mondo per oltre vent’anni, Mulan torna in versione live-action. Definito “visivamente stupendo e ricco di azione” (Brian Truitt, USA Today), il nuovo film Disney live action reinterpreta l’antica leggenda cinese.

L’epico film diretto da Niki Caro sarà disponibile a partire dall’11 novembre in formato 4K UHD, Blu-Ray e DVD. Per la prima volta i fan potranno guardare direttamente da casa anche il classico d’animazione Disney Mulan in formato 4K UHD. I due film, inoltre, saranno acquistabili anche in versione cofanetto, che include Blu-Ray e DVD di entrambi.

La trama del film

L’acclamata regista Niki Caro dà vita all’epica storia della leggendaria guerriera cinese nel film Disney Mulan, in cui una giovane donna senza paura rischia ogni cosa per proteggere la propria famiglia e il proprio Paese, diventando uno dei più grandi guerrieri che la Cina abbia mai conosciuto. Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco degli Invasori del Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre.

Il film d’animazione

L’iconico classico d’animazione Mulan, che trasforma l’antica leggenda cinese in un autentico gioiello d’animazione, sarà disponibile dal 10 novembre per la prima volta in 4K UHD. Il nuovo formato farà rivivere ai fan la magia e le emozioni dell’avventura di Hua Mulan, fino alla battaglia mozzafiato in cui la guerriera lotta per difendere l’onore della sua famiglia e il destino dell’intera nazione.