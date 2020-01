A riguardo non ci sono conferme ufficiali di alcun tipo, ma sembrerebbe proprio che alcuni dei nostri artisti preferiti siano stati esclusi dal Festival di Sanremo 2020. A rivelare la lista dei nomi che Amadeus non ha accettato al suo festival è stata la rivista Chi, pochissime ore fa.

Ecco la lista dei presunti esclusi dal Festival di Sanremo 2020

Nell’ultimo numero del magazine, infatti, si è parlato di una serie di cantanti le cui canzoni non hanno “superato il test” del nuovo direttore artistico. Amadeus avrebbe infatti deciso di lasciare fuori Marcella Bella, Paolo Vallesi, Stash dei The Kolors, Irama, Vito Shade, Michele Bravi, Bianca Atzei, Gerardina Trovato, Debora Iurato.

Alcuni di questi nomi hanno fatto discutere più di altri. Pensiamo per esempio a quello di Marcella Bella, di recente giudice di Ora o mai più, o ancora quello di Paolo Vallesi, concorrente della stessa trasmissione.

Ai nostri lettori, in particolare, ha colpito l’assenza di due artisti a noi molto cari come Irama e, soprattutto, Michele Bravi. Dell’esclusione del primo, a proposito, vi avevamo parlato qui. Del secondo invece erano in molti ad aspettarsi un rilancio proprio al festival.

Ad un anno e mezzo dall’incidente, infatti, Michele Bravi avrebbe potuto riscattarsi proprio con un brano al Festival di Sanremo 2020. E questo, ovviamente, senza nulla togliere allo straordinario recente mini tour dell’artista al Teatro San Babila di Milano.

A Sanremo 2020, vi ricordiamo, parteciperanno in totale ben 24 concorrenti. Fra di loro anche molti dei nostri preferiti come Giordana, Alberto Urso o ancora Riki.

Qui sotto trovate la lista con tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020!

Alberto Urso – Il Sole ad Est

Achille Lauro – Me ne frego

Anastasio – Rosso di rabbia

Bugo e Morgan – Sincero

Diodato – Fai rumore

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Elodie – Andromeda

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Francesco Gabbani – Viceversa

Giordana Angi – Come mia madre

Irene Grandi – Finalmente io

Le Vibrazioni – Dov’è

Levante – Tiki Bom Bom

Junior Cally – No grazie

Marco Masini – Il Confronto

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Piero Pelù – Gigante

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Rancore – Eden

Raphael Gualazzi – Carioca

Riki – Lo Sappiamo entrambi

Tosca – Ho amato tutto

RIta Pavone – Niente (Resilienza 74)