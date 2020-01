Cosa mi lasci di te: il trailer italiano del film con KJ Apa

KJ Apa si prepara a tornare al cinema con Cosa mi lasci di te, dramma sentimentale ispirato a una storia vera. Diretto da Jon e Andrew Erwin‚ il film prende infatti spunto dalla vita del cantante statunitense Jeremy Camp.

Dopo aver esordito al cinema con Qua la zampa! nel 2014, KJ Apa ha raggiunto la fama internazionale grazie a Rivederdale. Insieme al lavoro di attore, KJ Apa porta anche avanti una carriera nel mondo della musica.

Cosa mi lasci di te sarà nei cinema a partire dal marzo. Nel frattempo vi lasciamo con il primo trailer ufficiale del film, con sequenze inedite.

Guarda il trailer italiano del film:

Che cosa sappiamo di questo film:

Nel cast, accanto a KJ Apa, troviamo Britt Robertson (Tomorrowland) nei panni di Melissa, Gary Sinise (CSI: New York) sarà Tom Camp il padre del ragazzo, Shania Twain, Britt Robertson, Melissa Roxburgh e Nathan Dean Parsons.

Il film‚ presentato al CinemaCon di Las Vegas‚ è ispirato ad una commovente storia vera e racconta dell’amore di Jeremy Camp per la sua fidanzata Melissa.I due giovanissimi decidono di sposarsi nonostante le gravi condizioani di salute della ragazza e da questa esperienza nasce la canzone I Still Believe, uno dei brani più famosi di Jeremy Camp e colonna sonora del film.

Jeremy Camp ha pubblicato undici album. La sua musica, un mix di ballate con influenze rock, lo ha portato a vincere cinque GMA Dove Awards, a ricevere tre nomination all’American Music Awards e un Grammy Award come ‘miglior album Pop/Contemporary Gospel’ nel 2010 per il suo album, Speaking Louder Than Before.

Restate con noi per conoscere ulteriori aggiornamenti su Cosa mi lasci di te!