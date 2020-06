Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, il prossimo 6 giugno su Youtube andrà in onda su Youtube Originals il grande evento Dear Class of 2020. Stiamo parlando dell’ultimo giorno dell’anno accademico negli USA, quello in cui, per tradizione, grandi personaggi tengono i loro discorsi per i laureandi nei college più prestigiosi.

Il commencement speech è un momento molto importante e, spesso, rappresenta anche e soprattutto un’occasione per riflettere sul presente sperando in un futuro migliore. Ovviamente, Dear Class of 2020 sarà un’occasione ancor più speciale rispetto al solito: sarà infatti la prima volta che un evento del genere si terrà da remoto.

A causa dell’emergenza Covid-19, infatti, migliaia e migliaia di studenti negli USA (e in tutto il mondo) sono stati costretti a seguire la Didattica a distanza. Gli auguri per un futuro migliore, dunque, arriveranno per tutti da alcune fra le più grandi celebrità del mondo, ma in diretta streaming.

Ecco tutti i cantanti e i vip in scaletta a Dear Class 2020!

A partecipare a questo grande evento ci saranno molte delle nostre celebrità preferite. Qui sotto trovate l’ordine completo di uscita di Dear Class of 2020! Vi informiamo che l’evento andrà in onda a partire dalle ore 20:00 (fuso italiano).

Prima parte

Lizzo

Justin Timberlake

The Simpsons

Liza Koshy

Shawn Mendes

Barack Obama e Michelle Obama

Taylor Swift

Billie Eilish

Beyoncé Knowles

Finneas e Billie Eilish

Michelle Obama

Seconda parte

Missy Elliott

Mr Kate

Jimmy Kimmel

Asapscience

Alicia Keys

BTS

Colin Jost

Mark Rober

Sundar Pichai

John Green

Schitt’s creek

Joseph Gordon Lewitt

Condoleeza Riice

Terza parte

Jennifer Lopez

Malala

The Try Guys

Maluma

Jack Black

Robert M. Gates

Chris Pine

Jackie Ania

Dude Perfect

Quarta parte

Billy Porter

John Mulaney

Demi Lovato

Nikkie de Jager

Prajakta Koli

Seth Rogen

Heath & Zane

Chloe X Halle

Barack Obama

Katy Perry