Gli Obama Barack e Michelle Obama hanno organizzato un evento che in pochi riusciranno a dimenticare! Per cercare di venire incontro a tutti gli studenti che non si potranno godere il loro Graduation day la coppia ha deciso di mettere in piedi il Dear Class of 2020! Ma di che cosa si tratta esattamente?

Che cos’è Dear Class of 2020

Dear Class sarà una cerimonia di laurea in video conferenza streaming. La cerimonia includerà anche il tradizionale discorso di fine anno, che quest’anno sarà tenuto proprio dagli Obama.

Ma a partecipare all’evento ci saranno anche molte, moltissime delle vostre star preferite!

Ad augurare tutto il meglio ai laureandi che non hanno avuto la possibilità di celebrare questa giornata in presenza troveremo star davvero di livello internazionale. Fra gli altri troviamo Lady Gaga, i BTS, Zendaya, Kelly Rowland e molti altri ancora.

Qui sotto trovate la line up completa di questo incredibile evento!

#DearClassof2020, we know how hard you’ve worked to make it to graduation so we want to celebrate you. Join us and a few friends in a Graduate #WithMe livestream event. From commencement speeches to musical performances, this one’s for you! June 6, https://t.co/dL6UgwLFWL pic.twitter.com/UakYWz4Q05 — YouTube at 🏠 (@YouTube) May 5, 2020

L’evento, che durerà diverse ore, andrà in onda il prossimo 6 giugno sul canale Youtube Originals e su Youtube [email protected]

Ma non è certo finita qui! All’evento sono infatti stati invitati anche l’ex Segretario di Stato Usa Condoleeza Rice e il premio Nobel per la pace Malala Yousafzai.

Dear Class of 2020 includerà inoltre interventi di Alicia Keys, Kelly Rowland, Kerry Washington, Chloe x Halle, Zendaya e dei creator di YouTube Jackie Aina, AsapSCIENCE, Dude Perfect, Mr. Kate e i The Try Guys.

La scaletta e l’ordine di uscita di Dear Class 2020

I dettagli sull’evento arriveranno presto sul sito di [email protected] Ne scopriremo qualcosa di più a partire dal prossimo 17 maggio.

Ecco come Susanne Daniels, responsabile di Youtube a livello globale, ha commentato il progetto:

Il giorno della laurea è una tradizione che gli studenti e le famiglie attendono con ansia. Considerata l’attuale situazione mondiale, Youtube sta cercando di regalare a tutti una nuova fonta di ispirazione con questa cerimonia online. Speriamo che le performance di questi artisti possano essere di incoraggiamento per gli studenti che hanno lavorato così duramente per essere qui.

Questo non è l’unico evento simile organizzato per le lauree statunitensi. Il 15 maggio sarà infatti trasmesso uno speciale con un discorso di Oprah Winfrey e al quale parteciperanno anche Miley Cyrus, Jennifer Garner, Lil Nas X, Awkwafina e Simone Biles.