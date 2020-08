Brutte notizie in arrivo per tutti gli inguaribili romantici. Una delle coppie più amate dai lettori di Ginger è infatti scoppiata nel bel mezzo di questa caldissima e strana estate. Stiamo parlando di Daniel Piccirillo e Swami Caputo, che nei giorni scorsi hanno scritto la parola fine alla loro relazione.

Daniel Cosmic parla della sua musica, TikTok e Swami Caputo

Dopo circa un anno di rapporto, fra alti e bassi, Daniel Piccirillo e Swami si sono infatti ufficialmente lasciati. Come ogni buona coppia scoppiata che si rispetti, inoltre, entrambi hanno smesso di seguirsi sui social. Sui rispettivi profili Instagram, inoltre, sono sparite le dolci immagini che li ritraevano insieme.

Perché Daniel Piccirillo e Swami Caputo si sono lasciati?

Il motivo della rottura (definitiva?) fra i due sarebbe da riferirsi ad un presunto tradimento da parte di Daniel ai danni di Swami. Nelle scorse ore, infatti, le sempre aggiornatissime fanpage dei due hanno inviato a Swami, che vi ricordiamo è un ex studentessa de Il Collegio, una serie di scatti compromettenti. Nelle foto, a quanto sembra, potevamo vedere Daniel in atteggiamenti inequivocabili con un’altra ragazza. Un tradimento bello e buono, insomma, che di certo non deve aver fatto piacere a Swami.

L’influencer ha così messo mano alle sue Instagram Stories, chiedendo alle fan page di smetterla di inviarle foto di Daniel, con il quale ha deciso di chiudere i rapporti. “Le persone si dimostrano per quello che sono” ha dichiarato la ragazza, decisamente stizzita.





Il caos scatenato dall’invio di queste foto ha spinto Daniel, a sua volta, a rispondere a tono a quanto accaduto. Il cantante di Inferno si è sfogato contro tutti quelli che, in buona sostanza, si sono impicciati della sua vita privata. In una IG Stories, Daniel ha poi lasciato intendere che la fine della relazione con Swami sia legata anche all’atteggiamento dell’ormai ex fidanzata.

Qui sotto trovate un breve riassunto di quello che è successo fra Daniel e Swami.