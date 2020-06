Daniel Piccirillo: audio e testo di Latino dal suo primo EP

Daniel corona il suo sogno! L’artista e influencer, nonché ex concorrente di Amici, ha pubblicato quest’oggi il suo primo vero EP, intitolato Inferno, che contiene al suo interno un totale di 6 canzoni, tutte scatenate, divertenti e ballabili.

Come vi avevamo raccontato noi di Ginger in occasione della nostra intervista all’artista, era da un po’ di tempo che Daniel attendeva questa opportunità.





Audio di Latino

Testo di Latino

Dime

Se sta noche ti spaventa bebe resta conmigo

Ma bebe Dime

Ti sta scrivendo che ti vuole ma ti mi vuoi vicino

Perché

Yo soy latino

Yo soy latino

Anche se sono italiano

Yo soy latino

Yo soy latino

Yo soy latino

Latino x5

Un movimento laterale

Un movimen-to-to che fa sognare x2

È un movimento che ti so dare

È un movimento che lui non ti sa dare

Senti questa mami

Cosa fai domani

So che mi vuoi

Tu vuoi la mia mami

Ma lei vuole Cosmic

A te non chiama papi

Perché non fai lei hit

Bebe

Lui non mi assomiglia manco un poco

Io sono il tuo diablo che entra in gioco

Mami lui è la carta

che dopo che l’ho gettata

non mi importa dov‘è andata

E sono l’oro

Che ti vanti di averlo addosso

Non mi è mai fregata niente di te

Mami non me importa

Gareggio con la lambo

Tu resti con la panda

Chico resta solo che il mio stile non si tocca

Io con la mia tipa è sempre tutto un toca toca

Tu con la mia tipa è un Mami senza risposta

Ma tu baila Mami

Non ti fermare Mami

Brava continua così

Shhh aaa Muovi così

Ma tu baila Mami

Non ti fermare Mami

Brava continua così

Shhh ahhh Muovi così

Shhh ahhh muovi così

Shhh ahhh muovi così

Yo soy latino Yo soy latino

Anche se sono italiano

Yo soy latino

Yo soy latino

Yo soy latino

Latino x5

Un movimento laterale

Un movimen-to-to che fa sognare

È un movimento che ti so dare

È un movimento che lui non ti sa dare