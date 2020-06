Daniel Piccirillo: audio e testo di Sensuale dal suo primo EP

Daniel corona il suo sogno! L’artista e influencer, nonché ex concorrente di Amici, ha pubblicato quest’oggi il suo primo vero EP, intitolato Inferno, che contiene al suo interno un totale di 6 canzoni, tutte scatenate, divertenti e ballabili.

Come vi avevamo raccontato noi di Ginger in occasione della nostra intervista all’artista, era da un po’ di tempo che Daniel attendeva questa opportunità.





Audio di Sensuale

Testo di Sensuale

Sei sensuale

Mami

Il tuo movimento mi rilscalda

Con me ti fai male Mami

Baila il reggaeton

Come nessuna altra

Sensuale

Con me lei è al sicuro

Che mentre muove il c****

Io penso ancora

Sensuale

Degli altri non si accontenta-ta-ta-ta

Ma se dico SEN

Tu mi dici SUALE

Letto matrimoniale che aspetta a noi due

Ma se dico SEN-SEN

Tu mi dici SUALE

Letto matrimoniale rotto da noi due

Sensuale sensuale sensuale

Giro por la calle

Già mi manca quando baila

già mi manca quando sale

Su di me

Ed io sopra di te

Ma ma ma ma mami

E ti guardavo quando nessuno guadava Bebe

Ed io che ti ammiravo come fossi un astronauta

Che guardava la luna

La luna

Sei la mia salvezza sei la mia cura

Sensuale

Con me lei è al sicuro

Che mentre muove il culo

Io penso ancora

Sensuale

Degli altri non si accontenta-ta-ta-ta

Ma se dico SEN

Tu mi dici SUALE

Letto matrimoniale che aspetta a noi due

Ma se dico SEN-SEN

Tu mi dici SUALE

Letto matrimoniale rotto da noi due

E sei una tipa caliente

Non sei come la gente

Tu sei vera sei la mami che conmigo se silente

Bene mami

E tu mi chiami papi

Perché penso ancora che

Sei

Sensuale

Con me lei è al sicuro

Che mentre muove il culo

Io penso ancora

Sensuale

Degli altri non si accontenta-ta-ta-ta

Ma se dico SEN

Tu mi dici SUALE

Letto matrimoniale che aspetta a noi due

Ma se dico SEN-SEN

Tu mi dici SUALE

Letto matrimoniale rotto da noi due

Sei sensuale

Mami

Il tuo movimento mi riscalda

Con me ti fai male Mami

Baila il reggaeton

Come nessuna altra