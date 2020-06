Daniel Piccirillo: audio e testo di Sole dal suo primo EP

Daniel corona il suo sogno! L’artista e influencer, nonché ex concorrente di Amici, ha pubblicato quest’oggi il suo primo vero EP, intitolato Inferno, che contiene al suo interno un totale di 6 canzoni, tutte scatenate, divertenti e ballabili.

Come vi avevamo raccontato noi di Ginger in occasione della nostra intervista all’artista, era da un po’ di tempo che Daniel attendeva questa opportunità.





Audio di Sole

Testo di Sole

Questa tipa già mi chiama

Ma penso a te

Guarda lei che si abbronzava

E tu abbronzi me Mami perché sei il mio sole Sole

Mami perché sei il mio sole Sole

Questa tipa già mi chiama

Ma penso a te

Guarda lei che si abbronzava

E tu abbronzi me

Mami perché sei il mio sole

Sole

Mami perché sei il mio sole

Sole

E quindi muovilo duro duro duro duro duro

E adesso muovilo lento muvilo lento

E adesso solo duro duro duro duro duro

Ma poi muovilo lento muovilo lento mami

Mami continua cosi

Muovi quel bacino lento

Muovi la cabeza così

Che Dopo torniamo a letto

Ti togli la maglietta

Ma cosa fai bellezza

L’estate è solo nostra

Duro

Tu vuoi bailare ancora

Ma Mami sei l’aurora

Rimani nella storia

Duro

So che tu mi guardi fino a sera

Ma faccio finta di niente

perché c’è ne ho quattro a sera

Ma fai la finta diversa mami

oppure tu sei vera Mami ma tanto sai che

La guardo mentre fuma

Ridi come nessuna

Ma mami resti qui sta sera

Ma tu sei la mia cura

Sai che sei la natura

Quando tramonta e si fa sera

Aspetto solo che mi chiami

Sta notte noi facciamo danni

E Anche quando saremo stanchi

Ti dico senti questa mami

