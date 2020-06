Daniel Piccirillo: audio e testo di Calor dal suo primo EP

Daniel corona il suo sogno! L’artista e influencer, nonché ex concorrente di Amici, ha pubblicato quest’oggi il suo primo vero EP, intitolato Inferno, che contiene al suo interno un totale di 6 canzoni, tutte scatenate, divertenti e ballabili.

Come vi avevamo raccontato noi di Ginger in occasione della nostra intervista all’artista, era da un po’ di tempo che Daniel attendeva questa opportunità.





Audio di Calor

Testo di Calor

Ma bebe Dime se conmigo tiene calor

Ed io lo sento che conmigo tiene calor

E ti ho vista per strada cammianava

Ho visto tutto io modo

bebe ti guardava

bebe Dime se conmigo tiene calor

Tu sai la gente non sa

Di noi due su un divano

Sentiva mezza città

Papi adesso vai piano

Dime che sta sera tu me quiere

Per volerci non ci serve bere

Se andiamo in disco rimani a vedere

Quanto siamo uguali certe sere

Ma mami

Dime che sta sera tu me quiere

Per volerci non ci serve bere

Se andiamo in disco rimani a vedere

Quanto siamo uguali certe sere

Bebe so

Che sei la luna che guardavo

A me spaventa di perderti

Ora buttiamo il telefono per riprenderci

per riprenderti

Bebe so

Che sei il diamante che luccica

Sei un ferita passerà

Sensuali qui dentro un macchina

