Daniel Cosmic: Passione Pentimento è il nuovo il singolo

Prodotto da Sedd, Passione Pentimento è il nuovo singolo di Daniel Cosmic. E’ un brano di bachata travolgente, in cui la sensualità domina l’atmosfera che caratterizza la sua musica e che ci trascina verso i suoni sudamericani, con contaminazioni italiane e partenopee.

Passione Pentimento è la storia proibita di una relazione mai confessata, consumata nella passione dopo una serata a riva di mare, in una cornice a tempo di bachata.

Passione Pentimento ci rivela un’artista che ha saputo portare quei ritmi dal sud dell’America adattandoli al nostro linguaggio, combinando una nuova new wave del pop napoletano e del movimento culturale latino che esplode in un singolo di diffusione che saprà farci conoscere la musica e la melodia del ritmo latino popolare.

Daniel, come ricorderete, l’abbiamo conosciuto per la prima volta sul palco di Amici 18, dove si è presentato con la giusta attitudine da teen idol.

Successivamente, lo abbiamo visto entrare nella crew di House of Talent, insieme al collega e amico Astol (con cui ha dato vita al progetto Dastol). A proposito, qui potete recuperare la nostra video intervista ai Dastol!

In seguito Daniel Cosmic ha deciso di dare una svolta alla sua carriera con nuove canzoni e un nuovo stile. Rispetto al passato, infatti, l’artista ha deciso di abbracciare un stile molto più spiccatamente reggaeton. Il risultato di questo nuovo approccio lo ritroviamo in Ti ho sognato, il singolo pubblicato a gennaio dello scorso anno.

Ho voluto prendere questa decisione, da questa canzone in poi proseguirò sempre questo genere. Mi è sempre piaciuto. Io ho iniziato ascoltando canzoni che facessero ballare. Io non mi limito soltanto al reggaeton, in ogni caso. Amo vedere la gente che balla con le mie canzoni e che sorride.