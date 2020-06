Daniel Piccirillo: audio e testo di Lambo dal suo primo EP

Daniel corona il suo sogno! L’artista e influencer, nonché ex concorrente di Amici, ha pubblicato quest’oggi il suo primo vero EP, intitolato Inferno, che contiene al suo interno un totale di 6 canzoni, tutte scatenate, divertenti e ballabili.

Come vi avevamo raccontato noi di Ginger in occasione della nostra intervista all’artista, era da un po’ di tempo che Daniel attendeva questa opportunità.





Audio di Lambo

Testo di Lambo

Mami

Il tuo corpo qui è un lambo ei

Il mio mhh non è un santo Mami

Sul tuo culo io ci canto

Delle altre frega un c**** Mami

Il tuo corpo qui è una lambo ei

E io ci vado in giro a spasso Mami

Tu pensi che io sia un santo ei

Forse questo è grande sbaglio Mami

Il tuo corpo qui è un lambo ei

Il mio mhh non è un santo Mami

Sul tuo c**** io ci canto ei

Delle altre frega un c**** Mami

Il tuo corpo qui è una lambo ei

E io ci vado in giro a spasso Mami

Tu pensi che io sia un santo ei

Forse questo è grande sbaglio

Ma ma ma ma ma mami

Non so come ti chiami e dico

Ma ma ma ma mami

Non so come ti chiami e dico

Ma ma ma ma ma ma mami

Ma ma ma ma ma ma mami

Ma ma ma ma ma ma mami

Non so come ti chiami e dico

Mami questa sera so che tu non vai di fretta Mami

So che vuoi levarti la maglietta

Mami

Sai bene che non voglio la princesa Mami

Ma la diabla che mi scopa in fretta

Tu sabe che sta sera tu sei mia

Con me tu ti senti in galleria

Se poi lui ci prova tu vai via

Ma se vado io chiami la cia

Non ricordo il nome

Lei dice scusa come

Ma Tu sei quella tipa che era bella come il sole

Ma non ricordo il nome

Mi porta sul balcone

Vuole una cosa seria ma io le rispondo come?!

Ma ma ma ma ma mami

Non so come ti chiami e dico

Ma ma ma ma ma mami

Non so come ti chiami e dico

Mami

Il tuo corpo qui è un lambo ei

Il mio mhh non è un santo Mami

Sul tuo c**** io ci canto ei

Delle altre frega un c**** Mami

Il tuo corpo qui è una lambo ei

E io ci vado in giro a spasso Mami

Tu pensi che io sia un santo ei

Forse questo è grande sbaglio Mami

Il tuo corpo qui è un lambo ei

Il mio mhh non è un santo Mami

Questa vita la viviamo mi nena

Nella disco tu sei una mami vera

Questa vita è tutta buia candela

Che mi illumina la strada sta sera

Nella cama tu mi dici attento mami

Ma sai bene che io non mi fermo mami

Resto lì a guardare il movimento mami

Tu mi dici sento troppo caldo Papi

Siento che tu sei il fuego

Che io avevo dentro

Non sto dicendo che con te è diverso Mami

Stiamo rompendo la cama

Tua madre di fuori ci chiama

Fai finta di fare la brava

Ahahah mami il tuo culo è un lambo y lo sabe

Mami

Il tuo corpo qui è un lambo ei

Il mio mhh non è un santo Mami

Sul tuo c**** io ci canto ei

Delle altre frega un c**** Mami

Il tuo corpo qui è una lambo

ei io ci vado in giro a spasso Mami

Tu pensi che io sia un santo

Forse qiesto è un grande sbaglio Mami

Il tuo corpo qui è un lambo ei

Il mio mhh non è un santo Mami

Sul tuo c**** io ci canto ei

Delle altre frega un c**** Mami

Ma ma ma ma ma mami

Non so come ti chiami e dico

Ma ma ma ma mami

Non so come ti chiami e dico

Ma ma ma ma ma ma mami

Ma ma ma ma ma ma mami

Ma ma ma ma ma ma mami

Non so come ti chiami e dico