Siamo quasi giunti alla seconda metà di agosto: il Ferragosto, si sa, costituisce un importante spartiacque per gli studenti italiani, che a breve dovranno tornare sui banchi di scuola. Questa perlomeno è la promessa del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, che ha garantito agli studenti un ritorno in totale sicurezza a partire dal 14 settembre. E per quanto riguarda i libri? Vi siete già attrezzati?

Se la risposta a questa domanda è no, sappiate che avete fondamentalmente due possibilità. Potete scegliere di affidarvi al vostro libraio e/o cartoleria di fiducia oppure affidarvi all’online. Già, perché sono ormai passati i tempi in cui era necessario rivolgersi fisicamente ai rivenditori. Internet vi offre un mondo di opportunità per quanto riguarda i libri scolastici, con la differenza che rispetto ad una cartoleria potrete anche approfittare di sconti molto speciali!

Tutte le offerte online per i libri scolastici dell’anno 2020/2021

Com’è ovvio, dovrete dotarvi di tutti i libri necessari prima dell’inizio di settembre. Le spedizioni online vi garantiscono di norma tempi di consegna molto rapidi. Se vi attivate subito, insomma, dovreste ricevere i testi entro la fine del mese di agosto.

Esistono varie piattaforme online che vi garantiscono prezzi stracciati e una consegna rapida. Fra i più affidabili e soprattutto forniti troviamo Amazon, Libraccio e La Feltrinelli.

Amazon, per esempio, vi permette di ordinare i libri di cui avete bisogno donandovi uno speciale sconto per tutti gli ordini superiori ai 19 euro. A partire da questa soglia infatti riceverete i vostri libri senza dover pagare le spese di spedizione! Cliccate qui sotto per maggiori informazioni!

Passiamo ora a La Feltrinelli che ha già attivato degli incredbili sconti per il mese di agosto! Approfittatene subito, avrete la possibilità di acquistare i vostri libri con sconti fino al 70%!

Dulcis in fundo Libraccio! Il sito del rivenditore vi dà la possibilità di comprare libri scolastici nuovi e usati con sconti fino al 15%!

Ma non è finita qui! Il sito di Libraccio mette a vostra disposizione anche tantissimo materiale scolastico! Non perdetevi le offerte qui sotto!