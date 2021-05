Testo Passione Pentimento di Daniel Cosmic. Il cantante di origini partenopee ha rilasciato oggi la sua nuova hit latina.

Audio Passione Pentimento di Daniel Cosmic

Testo Passione Pentimento di Daniel Cosmic

Aiii il tuo movimento sta sera mi inganna

Nel tuo sguardo è vivo il sapore dell’alba

Baila un lento sola in mezzo alla pista

Conmigo quiere una bachata

Bachata Bachata Bachata

Bachata Bachata Bachata

So che vuole una bachata

Sí rest cú mè

T port ngopp e stell

A cantà ngop a lun

Ella quiere una bachata

Bachata Bachata Bachata

Bachata Bachata Bachata

Baila come una latina

Ítalo argentina

Chistú sentiment

Arriv ngopp e stell

Te Gusta il mio accento

passione e pentimento

Giuro non ti mento

Se con te e sentimento e se

Poi facciamo le 3

Mami siento che sta noche

Lo facciamo tra le onde

E tu lo muovi tra le note

Brilli più di questo sole

Ora dammi un beso

Prima che non sarò più in me

Non voglio una cosa seria

Ma solo per questa sera

Il tuo corpo è da galera

Veste nero è una pantera

Il tuo sguardo mi ha preso

Si avvicina ed io capisco che

Conmigo Quiere una bachata

Bachata Bachata Bachata

Bachata Bachata Bachata

Baila come una latina

Ítalo argentina

Chistú sentiment

Arriv ngopp e stell

Te Gusta il mio accento

passione e pentimento

Giuro non ti mento

Se con te e sentimento e se

Poi facciamo le 3

Conmigo Quiere una bachata

Bachata Bachata Bachata

Bachata Bachata Bachata

Baila come una latina

Ítalo argentina

Chistú sentiment

Arriv ngopp e stell

Te Gusta il mio accento

passione e pentimento

Giuro non ti mento

Se con te e sentimento e se

Poi facciamo le 3