Ginger Generation incontra Daniel Piccirillo alias Daniel, uno dei nostri cantanti e influencer preferiti in assoluto!

L’adorabile Daniel, come ricorderete, l’abbiamo conosciuto per la prima volta sul palco di Amici 18, dove si è presentato con la giusta attitudine da “teen idol”. Successivamente, abbiamo visto Daniel entrare nella crew di House of Talent, insieme al collega e amico Astol (con cui ha dato vita al progetto Dastol). A proposito, qui potete recuperare la nostra video intervista ai Dastol!

Adesso, in ogni caso, Daniel ha deciso di dare una svolta alla sua carriera con nuove canzoni e un nuovo stile. Rispetto al passato, infatti, l’artista ha deciso di abbracciare un stile molto più spiccatamente reggaeton. Il risultato di questo nuovo approccio lo ritroviamo in Ti ho sognato, il suo nuovo singolo:

Ho voluto prendere questa decisione, da questa canzone in poi proseguirò sempre questo genere. Mi è sempre piaciuto. Io ho iniziato ascoltando canzoni che facessero ballare. Io non mi limito soltanto al reggaeton, in ogni caso. Amo vedere la gente che balla con le mie canzoni e che sorride. La prossima canzone che uscirà non è del tutto reggaeton, ha un base reggaeton ma avrà anche tanto, tantissimo altro. Il pezzo arriverà davvero a brevissimo, per il momento però non vi faccio spoiler!

Erano in molti, fra voi lettori di Ginger, ad essere curiosi riguardo ai progetti futuri di Daniel e al suo attuale rapporto con Astol, con Swami Caputo (ecco la nostra intervista!) e con TikTok! Di questo Daniel ci ha parlato nel corso della nostra video intervista esclusiva, che vi invitiamo a recuperare qui sotto!

Ecco la video intervista di Ginger Generation a Daniel Cosmic!

Daniel Cosmic parla della sua musica e Swami Caputo

Uscirà dunque un disco, prima o poi, firmato Daniel? L’idea è di certo qualcosa che gli frulla per la testa, ma per il momento non c’è nulla di concreto. Non ci resta che aspettare, dunque, ma quello che è certo è che sono in arrivo tante, tante nuove canzoni dell’artista (dedicate alla sua amata Swami!)

Qui sotto potete ascoltare Ti ho sognato!