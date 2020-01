Gossip Girl reboot: Blake Lively ci sarà? Ecco la risposta dell’attrice

Il reboot di Gossip Girl ci sarà e Kristen Bell sarà di nuovo la voce narrante (scopri i dettagli). Questa notizia non è più sorprendente ma quello che i fan vorrebbero sapere è se ci sono possibilità di un ritorno del cast originale. Durante il red carpet in occasione del suo nuovo film Rhytm Section, Blake Lively ha accennato brevemente al progetto e non ha dato una risposta positiva. Ecco qualche dettaglio!

Intervistata da Eonline l’ex Serena Van der Woodsen ha detto: Il reboot? è ormai notizia certa, no? Ha poi aggiunto: Non posso darvi molte altre informazioni, non sono tra i produttori e non sono coinvolta. Del resto il progetto pensato dai creatori di Gossip Girl da molto spazio alla novità. Stephanie e io stiamo parlando della cosa da circa un paio di anni ormai, aveva detto Schwartz in un’intervista. Ovviamente abbiamo visto anche altri esperimenti di reboot di serie televisive. Anche le opinioni sui social media del pubblico ci sta a cuore.

Abbiamo pensato che ci fosse qualcosa di davvero interessante nell’idea che oggi siamo tutti Gossip Girl a modo nostro, hanno continuato i due. Nell’idea che tutti noi alimentiamo dicerie e cose simili con i nostri social network. Abbiamo pensato a come quel concetto si sia evoluto e a come si sia trasformato e sia mutato. Ci è sembrato il momento giusto per raccontare questa storia attraverso una nuova generazione di ragazzi delle scuole superiori dell’Upper East Side.

Il pubblico dovrà quindi molto proabiblmente abituasi a una nuova Serena (difficile reggere il confronto comunque). Tra i protagonisti sembra poco probabile il coinvolgimento di Penn Badgley impegnato nella serie Netflix You. Chace Crawford è invece aperto alla possibilità e indiscrezioni dicono che potrebbe partecipare al progetto (i dettagli qui).