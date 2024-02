Damsel: tutto sul film Netflix con Millie Bobby Brown

Si intitola Damsel il nuovo film Netflix con protagonista Millie Bobby Brown nei panni di una damigella che non ha bisogno di essere salvata. Diretto da Juan Carlos Fresnadillo il film arriverà in streaming su Netflix.

L’attrice aveva così annunciato il film allo scorso TUDUM: “È una damigella che non ha bisogno di essere salvata. Si salva da sola in modi diversi. Ribalta le aspettative: ti aspetti che il principe torni indietro per salvarla, e… invece no. Lei non aspetta il principe.”

Quando uscirà il film

Damsel arriverà su Netflix l’8 marzo.

Il trailer ufficiale di Damsel

La trama di Damsel

Una devota damigella accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.

Il cast del film

Oltre a Millie Bobby Brown nei panni della protagonista Damsel vede nel cast anche Ray Winstone, Nick Robinson, Shohreh Aghdashloo, con Angela Bassett e Robin Wright.

