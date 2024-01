Questa non è un’esercitazione! La produzione di Stranger Things 5 è ufficialmente iniziata oggi 8 gennaio 2024. Le vacanze sono finite ed il cast di Stranger Things è pronto a tornare a lavoro. Ecco la prima immagine ufficiale del cast.

Stranger Things 5: sono ufficialmente iniziate le riprese

🚨THIS IS A CODE RED🚨 STRANGER THINGS 5 production has officially begun!!! pic.twitter.com/TFN07WVbRD — Stranger Things (@Stranger_Things) January 8, 2024

La quinta stagione è stata annunciata come la stagione finale di Stranger Things, ma sono in cantiere altri progetti legati all’universo, tra cui: Stranger Things: The First Shadow in scena nel West End di Londra e una serie spin-off animata senza titolo.

Ancora non sappiamo quando la serie approderà su Netflix ma difficilmente vedremo lo show prima del 2025.

La sinossi di Stranger Things

Lettera d’amore ai classici film di genere degli anni ’80 che hanno affascinato una generazione intera, Stranger Things è un drama emozionante ambientato nell’apparentemente normale cittadina del Midwest di Hawkins, Indiana. Dopo che un ragazzo scompare nel nulla, il suo affiatato gruppo di amici e familiari cerca delle risposte e viene trascinato in una serie di eventi rischiosi e mortali. Sotto la superficie della loro ordinaria cittadina si nasconde uno straordinario mistero soprannaturale, insieme a esperimenti governativi top-secret e a un pericoloso portale che collega il nostro mondo a un regno potente e sinistro. Le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno sconvolte, perché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo, per sempre.

Potrebbe interessarti anche: