Lalisa delle Blackpink nel cast di The White Lotus

Lalisa Manobal debutterà come attrice in The White Lotus 3. La cantante delle Blackpink farà così il suo esordi nel mondo della recitazione. Come per tutti i casting della terza stagione, il suo ruolo non è stato reso noto. Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione di The White Lotus.

The White Lotus 3: tutto quello che sappiamo

La produzione di The White Lotus 3 inizierà a febbraio a Koh Samui, Phuket e Bangkok, in Thailandia. Purtroppo ancora non sono stati resi noti i dettagli esatti della trama della nuova stagione, ad eccezione del fatto che seguirà un nuovo gruppo di ospiti in una proprietà del resort White Lotus diversa rispetto a quella che abbiamo giù visto.

Il cast della nuova stagione comprende già i nomi di: Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Tayme Thapthimthong, Christian Friedel, Julian Kostov, Morgana O’Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Carrie Coon, Scott Glenn, Francesca Corney, Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Natasha Rothwell, Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Sarah Catherine Hook, e Sam Nivola.

Il ruolo di Lalisa Manobal in The White Lotus segnerà il suo debutto come attrice ma non è la prima cantante delle Blackpink a recitare. Infatti si tratta del secondo membro del gruppo k-pop ad apparire in una serie HBO. In precedenza, Jennie aveva partecipato alla serie HBO The Idol, che ha debuttato nel giugno 2023 per poi essere prontamente cancellata.

Vi ricordiamo che le prime due stagioni di The White Lotus vi aspettano in esclusiva in Italia solo su Sky ed in streaming solo su Now.

Potrebbe interessarti anche: