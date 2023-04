Millie Bobby Brown incontra i fan a Milano: ecco tutto quello che dovete sapere per partecipare all’evento

Si, avete letto bene, Millie Bobby Brown (Eleven in Stranger Things) arriverà presto a Milano per incontrare i fan italiani durante un super evento organizzato da Kebi e Kinetic Vibe. Il 28 aprile se siete fan di Millie non potete perdere l’occasione di incontrare la vostra attrice del cuore.

Ecco tutte quello che dovete sapere per incontrare Millie Bobby Brown a Milano

Quando e dove sarà possibile incontrare Millie Bobby Brown?

Saranno ventiquattro ore incredibili che gli appassionati italiani di Stranger Things non scorderanno tanto facilmente. Una giornata esclusiva a tu per tu con Millie Bobby Brown, l’attrice britannica interprete di Undici (uno dei protagonisti più amati della serie), che venerdì 28 aprile farà tappa all’Alcatraz di Milano per incontrare dal vivo i fan più fortunati.

In cosa consisterà l’evento?

L’evento porta il nome di Stranger Day – With Millie, un appuntamento a misura di fan realizzato da Kebi e Kinetic Vibe. Dalla mattina fino alla sera, tutti gli appassionati presenti all’appuntamento potranno realizzare il sogno di conoscere dal vivo la propria eroina.

Avrete la possibilità di incontrare Millie dal vivo e di partecipare a sessioni dedicate a foto e autografi, oltre che di un panel nel corso del quale l’attrice conoscerà meglio i propri fan rispondendo alle loro domande. Non mancheranno altre occasioni di divertimento fuori dal normale tutte da scoprire, animate dalle iniziative di tante organizzazioni di fan, come i cosplayer e gli allestimenti di Cosplayitalia e Upside Down Italia.

Dove si posso acquistare i biglietti?

Direttamente sul sito di Kinetic Vive è possibile acquistare i vari biglietti per partecipare all’evento.

Chi ha organizzato l’evento?

Per la presenza di Millie in Italia dobbiamo ringraziare Kebi, che dal 2020 si è occupata di un progetto di crowdfunding e crowdsourcing, e Kinetic Vibe, società di riferimento nel mondo della fan experience italiano, già produttrice di fortunati fan meeting con gli interpreti di serie tv cult come Gossip Girl, Once Upon A Time, Riverdale, Shadowhunters, The Vampire Diaries, SKAM Italia e molte altre.

