Millie Bobby Brown sarà la protagonista del film Netflix The Girls I’ve Been

La partnership tra Millie Bobby Brown e Netflix continua! L’attrice 16enne famosa in tutto il mondo per la sua interpretazione di Undici in Stranger Things, sarà infatti la protagonista di un film prodotto dal colosso dello streaming.

Il titolo del progetto è The Girls I’ve Been e si tratterà dell’adattamento del romanzo omonimo di Tess Sharpe, come confermato anche da Deadline. Millie sarà anche una dei prodotto del film.

Di che cosa parlerà il film?

The Girls I’ve Been è un thriller che non rinuncia a un taglio comico ed esilarante. Protagonista della storia è Nora, un’abile truffatrice che dovrà usare le sue capacità di persuasione per liberare se stessa, la sua ragazza e il suo ex ragazzo rimasti in ostaggio durante la rapina a una banca.

Il romanzo non è ancora uscito in libreria, il suo rilascio è previsto per il gennaio del prossimo anno. È dunque probabile che l’uscita del film sarà in concomitanza di quella del film. Tuttavia Netflix non ha ancora parlato di una data ufficiale, dunque restiamo in attesa di ulteriori news a riguardo.

The Girls I’ve Been è il terzo progetto di Millie Bobby Brown con Netflix, che non ha intenzione di abbandonare la sua giovane e promettente star. Oltre a Stranger Things, di cui attendiamo la quarta stagione, Millie tornerà presto con un altro film.

Si tratta di Enola Holmes, film tratto da una saga letteraria per ragazze. Qui Millie Bobby Brown interpreterà la sorella del ben più famoso Sherlock con il quale ha in comune la passione per risolvere i misteri. Insieme a lei vedremo anche Sam Claflin e Henry Cavill. Anche in questo caso Millie parteciperà al progetto come produttrice.

Continuate a seguirci per restare aggiornati sui prossimi progetti dell’attrice.