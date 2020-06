Enola Holmes – Netflix: Prime immagini del film con Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown è diventata celebre per il ruolo di Tredici in Stranger Things. Tuttavia, la giovane attrice sarà presente in un film distribuito da Netflix il prossimo settembre: Enola Holmes. Sono state diffuse le prime immagini e qualche dettaglio sulla trama e il cast.

Nel nuovo film Enola Holmes, Milli Bobby Brown veste i panni della sorella minore del noto Sherlock. Nel cast insieme a lei troviamo anche Henry Cavill (Sherlock), Sam Claflin (Mycroft) e Helena Bonham Carter (la madre scomparsa) che daranno vita a una nuova famiglia Holmes. Il film sarà ambientato nel 1880 e seguirà la giovane Enola che parte da sola alla volta di Londra in cerca di sua madre, scomparsa misteriosamente nel giorno del suo 16esimo compleanno. Durante il viaggio, Enola dovrà affrontare una grande cospirazione che potrebbe avere gravi conseguenze sul corso della politica e della sua storia.

Il film prende ispirazione dai sei romanzi young adult della serie “The Enola Holmes Mysteries” scritti da Nancy Springer, che hanno come protagonista proprio la più piccola di casa Holmes. Oltre agli attori già citati ci sarà anche Louis Patridge (I Medici) che Enola incrocerà lungo la sua strada. Il film sarà diretto da Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) e la sceneggiatura porta la firma di Jack Thorne.

Ecco le prime immigini di Enola Holmes:

Sherlock and Mycroft Holmes have a younger sister — and this September, she’s taking her first case. Millie Bobby Brown, Henry Cavill, and Sam Claflin star in Enola Holmes pic.twitter.com/etnfJLArFm — Netflix (@netflix) June 25, 2020