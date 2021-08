La Famiglia Addams 2: il trailer del film con le voci di Eleonora Gaggero e Loredana Bertè

Dopo il successo del primo film La Famiglia Addams si prepara a tornare con un sequel. Programmato per la stagione autunnale, il film affronterà la tematica della crescita, di come evolve il rapporto genitori-figli durante l’adolescenza ma anche di come sia importante non dimenticare i valori della famiglia. Anche quando si tratta della famiglia più strampalata di sempre.

La Famiglia Addams 2 arriverà nelle sale cinematografiche il 28 ottobre. Nel cast vocale italiano ritroveremo Virginia Raffaele e Pino Insegno, che rispettivamente prestano le proprie voci a Morticia e Gomez. Insieme a loro anche Eleonora Gaggero (Mercoledì), Luciano Spinelli (Pugsley) e Loredana Bertè (Nonna Addams).

Guarda il trailer del film

La trama del film

La famiglia più spaventosa di tutti i tempi torna al cinema nel sequel d’animazione, La Famiglia Addams 2.

In questo nuovo capitolo, troviamo Morticia e Gomez sconvolti dal fatto che i loro figli stanno crescendo, rinunciando persino alle cene di famiglia per dedicarsi ai loro passatempi mostruosi. Per recuperare il rapporto con i figli, decidono di partire con Mercoledì, Pugsley, Zio Fester e il resto della famiglia con l’orribile camper stregato per avventurarsi in una terrificante vacanza di famiglia.

Il loro viaggio attraverso l’America li condurrà fuori dal loro mondo coinvolgendoli in esilaranti avventure, insieme all’iconico cugino IT e a nuovi eccentrici personaggi. Cosa potrebbe mai andare storto?

Nati negli anni ’30 dalla fantasia di Charles Addams, i membri della famiglia Addams sono inizialmente solo i protagonisti di vignette umoristiche sul New Yorker. Nel corso del tempo gli Addams sono diventati un franchise a tutti gli effetti, tra film, serie tv e videogiochi, a dimostrazione della longevità della loro comicità.

A breve arriverà anche una serie spin off dedicata a Mercoledì realizzata da Tim Burton.