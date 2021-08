The Weeknd: Take My Breath è il nuovo singolo (VIDEO)

The Weeknd ha scelto le Olimpiadi di Tokyo per presentare il suo nuovo singolo. Take my breath è il titolo del brano e uscirà venerdì 6 agosto! L’artista canadese, poche ore fa, ha pubblicato un teaser che vede le ragazze della squadra femminile d’atletica leggera statunitense che gareggiano per la medaglia d’oro ai Giochi 2020.

Nel video sono presenti, dunque, le ostacoliste Sydney McLaughlin e Dalilah Muhammad e Athing Mu e Gabrielle Thomas (finaliste per gli 800m e i 200m piani) con tutta la loro tenacia e forza. Nel teaser si può ascoltare anche un estratto del nuovo singolo che fa da sottofondo alla loro corsa.

The Dawn è il nuovo album di The Weeknd?

L’artista non soltanto ha fatto incetta di premi ai recenti Billbord Music Awards, ma sembra proprio che già in quell’occasione abbia spoilerato il titolo del suo prossimo album.

The Dawn sarà, dunque, molto probabilmente il titolo del nuovo disco del cantante e produttore discografico canadese. L’album sarà il quinto in studio e seguirà il fortunatissimo After Hours, rilasciato a marzo dello scorso anno. Nell’intermezzo tra i due progetti discografici, l’artista ha pubblicato lo scorso febbraio una raccolta dei suoi successi che è intitolata The Highlights.

La teoria che possa essere proprio The Dawn il titolo è avvalorata anche dalla pubblicazione di un video teaser su Youtube intitolato The Dawn is coming. L’artista, inoltre, qualche giorno fa ha ripulito completamente il suo profilo Instagram, un chiaro segno che una nuova era musicale sta per iniziare.

The Weeknd è atteso qui in Italia il prossimo anno, quando il 31 ottobre e l’1 novembre 2022 sarà in concerto al Mediolanum Forum di Milano.