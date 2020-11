Cyber Monday 2020 Disney: tutti i prodotti, gli sconti e le offerte!

Cyber Monday 2020 Disney: scoprite insieme alla redazione di Ginger Generation come approfittare degli incredibili sconti del e-shop!







Disney, anche quest’anno, propone tanta magia a tutti gli amanti del suo mondo fatato, colorato e divertente. Il brand, dopo il Black Friday, ha infatti lanciato in queste nuove nuovi incredibili sconti su tutti i suoi prodotti online! La promozione funziona così: avrete il 50% di sconto sul secondo prodotto che acquisterete nello stesso ordine!

All’interno dell’E-Shop Disney troverete tutto, ma davvero tutto quello che state cercando. Ovviamente, considerato il periodo pre-natalizio, il Cyber Monday 2020 è l’occasione perfetta per fare i vostri regali di Natale in anticipo.

I vantaggi saranno due. Da un lato potrete effettuare il vostro ordine da casa, senza dover uscire. Considerato il periodo, scontato dirlo, è molto importante! Dall’altro potrete approfittare di sconti (e quindi pagare molto di meno) disponibili in ogni caso solo sullo shop online.

Potete scegliere fra tante categorie di prodotto (Abbigliamento, accessori, baby etc), e effettuare una ricerca filtrata. Potete filtrare e ordinare per prezzo e anche per recensioni (da 1 a 5 stelle).

Cliccando qui per esempio potete acquistare il peluche di Topolino!

Attenzione! Gli sconti del Cyber Monday 2020 sull’E-Shop Disney hanno una data di scadenza! La promozione speciale sul sito è infatti attiva fino alle ore 00:59 del 2 dicembre!

Vi ricordiamo inoltre che su molti dei prodotti Disney originali ci sono offerte speciali anche per quanto riguarda Amazon. Cliccando qui o sul banner qui sotto accederete all’enorme selezione di prodotti del celebre rivenditore online, con un’offerta ancor più ricca. Cosa aspettate?

Le sorprese del Natale 2020 Disney non finiscono certo qui! Disney ha infatti in serbo per noi uno speciale natalizio in onda sulla ABC intitolato Disney Holiday Singalong dove alcuni dei nostri artisti preferiti interpreteranno le più celebri canzoni natalizie di sempre. A breve, inoltre, su Disney Plus arriverà lo speciale natalizio di High School Musical The Musical The Series!