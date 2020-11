È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali Concedimi, il singolo di debutto del cantautore cuneese Matteo Romano.

Concedimi, scritto durante lo scorso lockdown è una ballata molto intensa, che parla di un amore immaginario, in cui ci si continua a convincere del fatto che la persona di cui si è innamorati possa ricambiare, per poi finire per illudersi un’ennesima volta.

Testo di Concedimi (fonte AngoloTesti)

Ho aspettato alla porta, non è mai arrivato

Illuso un’altra volta, ormai ci sono abituato

C’era una volta o forse non l’ho è stato mai

Ma nella testa mi ripeto che:

Vorrei parlare fino alle tre

Litigare per niente, essere un po cliché

Guardarti senza avere paura

Anche se poi mi confondo

Sono strano lo ammetto

Ma concedimi un ultimo ballo

Un’ultima ora

L’ultimo sole

Per l’ultima volta

Stesso gioco, scacco matto

Hai di nuovo vinto tu

Siamo in stallo un’altra volta

Persi dentro a questo loop

Mi ci ritrovo in quei testi che ti ho dedicato

Nel locale vuoto di una volta

E convincermi a l’ultima volta

E ti ritrovo nei discorsi a metà

Nei tragitti senza meta

Ferma l’auto, scendo qua

Vorrei vedessi il meglio di me

Ascoltare i silenzi

Non far caso ai perché

Guardarti senza avere paura

Anche se poi mi confondo

Sono strano lo ammetto

Ma concedimi un ultimo ballo

Un’ultima ora

L’ultimo sole

Per l’ultima volta

Stesso gioco, scacco matto

Hai di nuovo vinto tu

Siamo in stallo un’altra volta

Persi dentro a questo loop

Ma alla fine cosa resta?

Ma alla fine cosa sei?

Ti ho aspettato senza sosta, ma alla fine dove sei?

Ma alla fine cosa resta?

Se tu non mi guardi mai

Io ti aspetto alla porta

Per concederti un ultimo ballo

Un’ultima ora

Con l’ultimo sole

Per l’ultima volta

Stesso gioco, scacco matto

Hai di nuovo vinto tu

Siamo in stallo un’altra volta

Persi dentro a questo loop