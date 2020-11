Canale Twitch Fedez: ecco come seguire le avventure del rapper anche in diretta streaming sulla piattaforma più amata dalle nuove generazioni di gamer!

Canale Twitch Fedez: ecco come seguire Zeded in streaming!

Fedez ha aperto il suo nuovo canale ufficiale Twitch di nome Zedef (CLICCA QUI PER SEGUIRLO!). Dopo aver dato vita con Luis Sal a Muschio Selvaggio, uno dei podcast più seguiti di quest’anno, e aver aperto un account su Tik Tok da oltre 3,5 milioni di follower, Fedez continua la sua esplorazione nel mondo degli strumenti digitali tramite questo suo nuovo progetto. Zedef al contrario si legge proprio Fedez, già protagonista di una nota serie Youtube in cui il marito di Chiara Ferragni raccontava la sua vita di tutti i giorni. In questa nuova veste l’artista gioca con il suo oramai essere 30enne definendo la stanza da cui si collega a “tana del Boomer” definizione data dalla generazione Z ai più anziani.

FEDEZ: IL NUOVO PROGETTO SU TWITCH

Immerso nella sua stanza caratterizzata da modellini, acion figures e oggetti legati al basket (una delle sue passioni) nel corso degli incontri con i suoi follower Fedez si lascia andare ad argomenti di varia discussione assieme ai suoi follower, oltre che dare il via a live streaming dei suoi giochi preferiti come NBA 2K. Non mancheranno ospiti con cui dialogare di vari temi quali società, cultura pop e attualità. In poco più di un mese il canale ha raggiunto i 200 mila iscritti e i video sono arrivati a più di 400 mila visualizzazioni.

UNO DEI CANALI ITALIANI PIÙ SEGUITI

Zedef si è rivelato essere uno dei 10 canali italiani più seguiti nel mese di novembre, al secondo posto con quello in maggior crescita e rientrante nella Top 3 tra quelli con il picco più alto di visualizzazioni durante una live stream. Queste le dichiarazioni di Fedez riguardo al suo canale Twitch: ““I nuovi strumenti digitali hanno sempre avuto un grande fascino su di me amo mettermi alla prova ed esplorare le potenzialità che mi può offrire una piattaforma ancora poco conosciuta

da me. Quello che più mi piace di Twitch è il contatto diretto con chi segue le mie dirette, la possibilità di

poter vedere la loro immediata reazione a quello che io propongo e la conseguente interazione sincera,

senza distacco, spontanea. Proprio per questo quando sono in live mi sento libero di poter mostrare il lato

più autentico di me, che mi aiuta a rilassarmi e staccare un po’ dalla realtà di oggi”.

Per aggiornamenti su Fedez e i suoi progetti musical e social continuate a seguirci!