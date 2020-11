Disney Holiday Singalong con i BTS: ecco il video anteprima!

Disney Holiday Singalong: siete pronti a cantare le canzoni di Natale più belle in compagnia dei vostri artisti preferiti?

Dopo l’enorme successo dei primi due capitoli del grande evento karaoke di Disney, ecco arrivare la versione natalizia del Disney Singalong! Lo show, organizzato causa pandemia da remoto con la partecipazione di molti grandi artisti, è l’occasione giusta per godersi un po’ di spensieratezza insieme a molti artisti di spicco della scena USA. Ma non solo!

In occasione del Disney Christmas Singalong, in onda il 30 novembre sulla ABC, assisteremo infatti anche ad una speciale peformance del gruppo k-pop più amato al mondo! Stiamo ovviamente parlando dei BTS, che questa sera vedremo cantare la celeberrima Santa Claus is Coming to town!

Qui sotto trovate la lineup completa del Disney Holiday Singalong!

BTS – “Santa Claus Is Coming To Town”

Andrea Bocelli – “Silent Night”

Michael Bublé – “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”

Ciara – “Rockin’ Around the Christmas Tree”

Chloe x Halle – “Do You Want to Build a Snowman?”

Derek Hough and Hayley Erbert – “Hey Santa” and “Jingle Bells”

Julianne Hough – “Whistle While You Work” and “Let It Snow”

Adam Lambert – “Have Yourself a Merry Little Christmas”

Leslie Odom Jr. – “What’s This?”

Katy Perry – “I’ll Be Home for Christmas” and “Cozy Little Christmas”

P!NK – “The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)”

Kerry Washington – “Joy to the World”

Ecco la video anteprima di Santa Claus is Coming to town interpretata dai BTS!