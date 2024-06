LISA – ROCKSTAR: video, testo, traduzione e significato

Rockstar di LISA è il singolo principale del suo prossimo album, dopo quasi tre anni di pausa dalla carriera da solista, dopo il suo debutto con LALISA.

La canzone coinvolge i produttori Ryan Tedder (frontman dei OneRepublic) e Sam Homaee, noti per aver realizzato diversi successi pop. Il video musicale completa il concept elettronico del singolo, incluso lo scenario cyberpunk ambientato a Bangkok, Chinatown e Yaowarat Road, in Tailandia.

Il video ufficiale della canzone

Testo ROCKSTAR di LISA

Gold teeth sittin’ on the dash, she a rockstar

Make your favorite singer wanna rap, baby, la, la

“Lisa, can you teach me Japanese?” I said「はい、はい」

That’s my life, life, baby, I’m a rockstar

Been on a mission, boy, they call me catch-and-kill

I’m stealin’ diamonds, make them chase me for the thrill

Been MIA, BKK so pretty

Every city that I go is my city

Gold teeth sittin’ on the dash, she a rockstar

Make your favorite singer wanna rap, baby, la, la

“Lisa, can you teach me Japanese?” I said「はい、はい」

That’s my life, life, baby, I’m a rockstar

I’m a rockstar, I’m a rockstar

It’s not hype, hype, baby, make you rock-hard

Make a wish, babe, what you wanna do?

Dippin’ outta big cities like a ponzu

It’s a fast life, it’s an attitude

Put it on the calеndar and tell me when to comе through

Yes, yes, I can spend it

Yes, yes, no pretendin’

Tight dress, LV sent it

Oh shit, Lisa reppin’

Been on a mission, boy, they call me catch-and-kill

I’m stealin’ diamonds, make them chase me for the thrill

Been MIA, BKK so pretty

Every city that I go is my city

Gold teeth sittin’ on the dash, she a rockstar

Make your favorite singer wanna rap, baby, la, la

“Lisa, can you teach me Japanese?” I said「はい、はい」

That’s my life, life, baby, I’m a rockstar

Gold teeth sittin’ on the dash, she a rockstar

Make your favorite singer wanna rap, baby, la, la

“Lisa, can you teach me Japanese?” I said「はい、はい」

That’s my life, life, baby, I’m a rockstar

I’m a rockstar, I’m a rockstar

It’s not hype, hype, baby, make you rock-hard

I’m a rockstar, I’m a rockstar

It’s not hype, hype, baby, make you rock-hard

Ooh, and the music goin’

Ooh, and the girls are posin’

Ooh, don’t it get you in a mood?

It’s not hype, hype, baby, I’m a rockstar

Traduzione

Denti d’oro sul cruscotto, lei è una rockstar

Fai venire voglia di rap al tuo cantante preferito, tesoro, la, la

“Lisa, puoi insegnarmi il giapponese?” Ho detto sì sì

Questa è la mia vita, vita, tesoro, sono una rockstar

Sono stata in missione, ragazzo, mi chiamano “prendi e uccidi”.

Sto rubando diamanti, mi faccio inseguire per il brivido

Sono stata MIA, BKK è così carina

Ogni città in cui vado è la mia città

Denti d’oro sul cruscotto, lei è una rockstar

Fai venire voglia di rap al tuo cantante preferito, tesoro, la, la

“Lisa, puoi insegnarmi il giapponese?” Ho detto sì sì

Questa è la mia vita, vita, tesoro, sono una rockstar

Sono una rockstar, sono una rockstar

Non è una pubblicità, una pubblicità, tesoro, che ti rende duro come la roccia

Esprimi un desiderio, tesoro, cosa vuoi fare?

Immergendosi nelle grandi città come un ponzu

È una vita veloce, è un atteggiamento

Mettilo sul calendario e dimmi quando passare

Sì, sì, posso spenderlo

Sì, sì, non fingere

Vestito attillato, me lo ha mandato LV

Oh merda, Lisa risponde

Sono stato in missione, ragazzo, mi chiamano “prendi e uccidi”.

Sto rubando diamanti, mi faccio inseguire per il brivido

Sono stata MIA, BKK è così carina

Ogni città in cui vado è la mia città

Denti d’oro sul cruscotto, lei è una rockstar

Fai venire voglia di rap al tuo cantante preferito, tesoro, la, la

“Lisa, puoi insegnarmi il giapponese?” Ho detto sì sì

Questa è la mia vita, vita, tesoro, sono una rockstar

Denti d’oro sul cruscotto, lei è una rockstar

Fai venire voglia di rap al tuo cantante preferito, tesoro, la, la

“Lisa, puoi insegnarmi il giapponese?” Ho detto sì sì

Questa è la mia vita, vita, tesoro, sono una rockstar

Sono una rockstar, sono una rockstar

Non è una pubblicità, una pubblicità, tesoro, che ti rende duro come la roccia

Sono una rockstar, sono una rockstar

Non è una pubblicità, una pubblicità, tesoro, che ti rende duro come la roccia

Ooh, e la musica va

Ooh, e le ragazze stanno posando

Ooh, non ti mette di buon umore?

Non è una pubblicità, una pubblicità, tesoro, sono una rockstar

Significato della canzone

Dal punto di vista del testo, ROCKSTAR di LISA della ricchezza, delle abilità e della sua vita opulenta, fatta di fortuna e successo. La cantante si vanta anche dei suoi svariati talenti come la capacità d’influenzare gli altri, rappare, cantare ed essere bilingue.