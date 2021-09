Rocco Hunt con i Boomdabash: audio e testo di Fantastica

Fantastica è il titolo del nuovo brano collaborativo del poeta urbano Rocco Hunt con gli hitmaker salentini Boomdabash, in uscita oggi, venerdì 24 settembre.

Ascolta qui Fantastica di Rocco Hunt con Boomdabash:

Testo di Fantastica di Rocco Hunt

Mi basta una chitarra e dico quello che penso

In questi panorami molte volte mi perdo

Questo vento caldo mi riporta a Salerno

Noi due ragazzini andando al mare sul mezzo

Era tutto diverso oh oh oh

Non ci vediamo da un pezzo mo’ oh oh

E devo ammetterlo mi manca un po’

Tornare dove tutto cominciò

Certi amori ritornano, come le onde del mare

E noi che non siamo stanchi di fantasticare

Ma poi basta un momento

Guardarti mentre stai dormendo

Negli occhi c’è un mondo stupendo

Cosa te ne fai dell’America

Ma l’avresti mai detto?

Ti sciogli i capelli nel vento

Anche se è passato del tempo

Tu rimani sempre Fantastica.

Ed io su questa storia ci ho scommesso di brutto

Quindi se poi ti perdo, allora perderò tutto

Io che proprio non volevo diventare un adulto

Ci hanno dato il mondo e noi l’abbiamo distrutto.

Perciò vorrei tornare come prima,

Quella mattina

Guardavo il mondo ma da un’altra prospettiva.

Con te vicina

Una bambina che non è cresciuta più.

Certi amori ritornano, come le onde del mare

e noi che non siamo stanchi di fantasticare

Ma poi basta un momento

Guardarti mentre stai dormendo

Negli occhi c’è un mondo stupendo

Cosa te ne fai dell’America

Ma l’avresti mai detto?

Ti sciogli i capelli nel vento

Anche se è passato del tempo

tu rimani sempre Fantastica.

Perché niente è come te, come te, come te

Così bella non ce n’è, non ce n’è, non ce n’è.

Sei la luce quando è buio

Forte come il sole a luglio.

Le nostre orme sulla sabbia baciata dal mare

E ritorno bambino per strada a giocare

Come tutte le volte, aggiusti le giornate storte

perché sei Fantastica,

Fantastica, Fantastica, Fantastica

Ogni volta che

Tu mi guardi e

Mi baci piano

Sento un temporale

Ogni volta che

Tu mi sfiori e

Mi manca il fiato

E non so più parlare

Perché sei Fantastica,

Fantastica, Fantastica, Fantastica