La più bella: la recensione del libro di Brigit Young

In una contemporaneità in cui si parla sempre più del superamento degli stereotipi, soprattutto estetici, La più bella. Tu non sei un numero riesce a parlare di questi temi agli adolescenti senza mai essere banale.

Il nuovo romanzo di Brigit Young parla infatti alle ragazze (ma anche ai ragazzi) usando il loro linguaggio, risultando spiritoso ma allo stesso tempo profondo. Un connubio più che azzeccato per raccontare una storia che parla di accettazione di sé e della forza dell’amicizia al femminile.

La più bella è edito da Giunti per la collana Link ed è già disponibile in tutte le librerie e store online.

La recensione del libro

Cos’hanno in comune Eve, Sophia e Nessa? Tutte e tre, in un modo o nell’altro, sono turbate dal fatto che a scuola abbia iniziato a circolare una lista: è la classifica delle più belle. Sebbene ognuna di loro viva la cosa in modo completamente diverso, le ragazze decidono di unirsi per dimostrare a tutti che l’unicità è la forma di bellezza più autentica.

Una lezione, quella de La più bella. Tu non sei un numero, che arriva subito al dunque e punta ad andare dritta al cuore dei ragazzi. Nel romanzo, infatti, l’idea della bellezza femminile, nell’immaginario comune da sempre motivo di rivalità, non è qualcosa che divide le protagoniste ma che, anzi, le unisce poiché non le rappresenta.

Quello che rende così speciali le protagoniste è che nessuna di loro, Eve, Nessa e Sophia cerca di mettersi in luce a scapito di altre, soprattutto se si parla di ragazzi. Come delle piccole grandi eroine contemporanee, le tre amiche vogliono archiviare certi modi di pensare e di vedere le cose e… vogliono insegnarlo anche agli altri.

Una lettura potente che vi colpirà al cuore e vi farà riflettere.

La trama de La più bella. Tu non sei un numero

Quando qualcuno scrive una lista che elenca le cinquanta ragazze più belle della scuola, la vita di Eve, Sophie e Nessa si complica. Sarà anche l’inizio di un’inaspettata e travolgente amicizia tra tre ragazze molto diverse ma decise a non essere considerate solo un numero.

L’autrice

È cresciuta in Michigan e ora vive in New Jersey insieme al marito. All’età di sei anni scrisse di un mostro che cercava un amico umano e da allora non ha più smesso di amare le storie. Oggi scrive poesie e narrativa. La più bella è il suo secondo romanzo.