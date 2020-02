Nicole Rossi e Jennifer Poni: chi sono Le Collegiali di Pechino Express

La nuova stagione del reality show Pechino Express sta per iniziare e questa sera alle ore 21:00 su Rai 2 avrà inizio l’avventura dei concorrenti. Tra le coraggiose coppie, troviamo anche Le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni.

Anche loro, infatti, dovranno esplorare l’Oriente e farsi capire solo con i gesti. Le due ragazze hanno partecipato alla terza edizione del fortunato reality di Rai 2, seguito dai giovanissimi ma non solo. In quell’occasione, Nicole e Jennifer hanno stretto subito amicizia, rapporto che evidentemente dura ancora oggi.

Chi sono Nicole Rossi e Jennifer Poni

Nicole ha 18 anni e frequenta il Liceo delle Scienza Umane di Roma. Ne Il Collegio si è subito distinta per una grande caparbietà e un notevole spirito rivoluzionario. La ragazza ama infatti impegnarsi nel sociale e detesta le imposizioni. È rappresentante di istituto, ama fare interviste su questioni sociali che spaziano dal tema dei migranti alla comunità LGBT e le piacerebbe intraprendere la carriera giornalistica. Da tempo è fidanzata con un ragazzo più grande e ha partecipato a diversi Gay Pride. L’esperienza al Collegio le è servita per rivalutare le autorità.

Jennifer Poni ha 18 anni e vive a Ranica (in provincia di Bergamo) dove frequenta il Liceo Linguistico. Vive con i nonni da quando aveva due anni: la madre ha avuto gravi problemi di salute e la vede meno di quanto vorrebbe. Il padre è andato via da casa ma non le manca. Crescendo si è resa conto che la sua storia personale l’ha portata ad essere più matura e riflessiva delle sue coetanee. È molto grata ai nonni anche se ci litiga spesso. Non le importa di quello che pensa la gente ed è abbastanza sicura di sé. Usa i social, ma preferisce affidare i suoi pensieri ad un diario.