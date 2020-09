Charli e Dixie D’Amelio sbarcano su Triller, l’applicazione rivale di TikTok

Le star di TikTok Charli e Dixie D’Amelio stanno ufficialmente portando la loro famiglia (e i passi di danza) sull’app per la condivisione video, Triller.

“Non potremmo essere più orgogliosi di accogliere a braccia aperte la famiglia D’Amelio nella famiglia Triller”, ha dichiarato in un comunicato stampa il presidente e proprietario esecutivo dell’applicazione, Bobby Sarnevesht, martedì 15 settembre.

“Famiglia eclettica e di talento che è già stata preziosa per noi. Non vediamo l’ora di integrarli completamente per assicurarci che la loro voce sia incorporata nell’app Triller”, ha aggiunto.

Charli, 16 anni, e Dixie, 19, si uniranno ad altri influencer ed ex membri della Sway House Josh Richards, Griffin Johnson e Noah Beck, annunciati come parte del team esecutivo di Triller a giugno.

Analogamente a TikTok, la piattaforma consente agli utenti di scegliere una canzone, registrare videoclip e infine creare un intero video musicale. Non sembra, almeno per ora, che la famiglia D’Amelio intenda abbandonare l’applicazione cinese.

Di recente io e la mia famiglia abbiamo incontrato il team Triller per provare alcune delle loro tecnologie e funzionalità avanzate che saranno presto implementate. La nostra famiglia non vede l’ora di condividere i nostri contenuti entusiasmanti e unici utilizzando queste funzionalità come un’altra piattaforma divertente su cui interagire con i nostri follower e fan.

Questo annuncio è arrivato poche ore dopo che Charli ha realizzato un Instagram Live lunedì 14 settembre e ha risposto ai fan che l’hanno accusata di non prendere le distanze sociali durante la pandemia ancora in corso. Il video con le sue dichiarazioni è stato diffuso online.

Charli D’Amelio ADDRESSES BACKLASH FOR NOT SOCIAL DISTANCING. Her Stans called her out last week for attending Bryant’s birthday party. Charli says she is being safe and getting tested regularly.

