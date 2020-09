Charli D’Amelio: “Mi sottopongo spesso a un test per il Covid-19”

Charli D’Amelio continua ad essere criticata per aver partecipato a feste e per aver mangiato nei ristoranti nonostante l’attuale crisi sanitaria globale. La TikToker ha deciso, così, di affrontare il problema in un live streaming su Instagram, spiegando quanto è importante per lei proteggere la sua salute e quella degli altri.

La ballerina, in realtà, è solo una dei tanti influencer che deve affrontare una reazione negativa per aver partecipato a feste affollate in questi tempi incerti. Come lei, Bryce Hall, James Charles e altri ancora sono finiti nell’occhio del ciclone per un motivo simile, anche se di portata differente.

Charli D’Amelio, dunque, si sta assicurando di far capire al suo seguito che cerca di comportarsi nella maniera più cauta possibile. La ragazza dichiara, infatti, di sottoporsi regolarmente a un test rapido e di indossare scrupolosamente la mascherina. Ecco cosa ha raccontato durante il suo live streaming che ha tenuto il 14 settembre.

Sono al sicuro. Prima di fare qualsiasi cosa, mi sottopongo a un test rapido per assicurarmi di non essere insicura con quello che sto facendo, perché ovviamente ci tengo a tutti. Anche le cene fuori in California [sono] qualcosa che tutti possono fare, e se non lo fosse, non ci andrei. Mi assicuro di indossare la mia mascherina quando entro, mangio, non ho la mascherina, me ne vado, me la rimetto. In tutto questo, ho fatto dei test almeno una volta alla settimana e ho indossato la mascherina ogni volta che sono stata fuori. Sento che è molto importante che voi lo sappiate, quindi non pensate che io sia sbadata.

La star ha continuato descrivendo anche le precauzioni di sicurezza relative ai servizi fotografici a cui ha partecipato durante questo periodo, sottolineando che il suo test deve risultare negativo per aver il via libera in qualsiasi cosa.

Nonostante i commenti rassicuranti di Charli D’Amelio, però, molti critici non sono contenti della sua risposta. Questi ultimi continuano a discutere con la star di TikTok sulle sue uscite, sulle sue feste e cene. Mentre le preoccupazioni riguardo l’attuale problema sanitario si fanno ancora sentire.