Wonder Woman 1984: trama e data di uscita nei cinema italiani

Warner Bros. Entertainment Italia ha ufficialmente annunciato l’arrivo di Wonder Woman 1984 con la regia di Patty Jenkins. A interpretare la bellissima e potentissima amazzone troviamo come sempre Gal Gadot. La data di uscita nei cinema italiani è il 14 agosto 2021. Un tuffo negli anni ’80 per Diana, figlia della regina Hippolyta, che questa volta dovrà affrontare due nuovi pericolosi nemici: Max Lord e Cheetah. Wonder Woman 1984 è il sequel del fortunatissimo Wonder Woman del 2017, lungometraggio che ha incassato la bellezza di 822 milioni di dollari a livello internazionale.

Altri attori recitanti nel film sono Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.I produttori del film sono Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones. I produttori esecutivi sono Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller.

WONDER WOMAN 1984: TRAMA DEL FILM

Le prime anticipazioni di Wonder Woman 1984 svelano che Diana Prince parteciperà attivamente alla guerra fredda schierandosi contro l’Unione Sovietica. A dare filo da torcere alla principessa amazzone sarà Cheetah, un’antica divinità albergante nel corpo di un’archeologa britannica. La dea è stata incanalata dalla donna, tramite un antico rituale avvenuto tra le rovine dell’antica città di Urzkartaga. Qui di seguito il trailer ufficiale italiano di Wonder Woman 1984.

Wonder Woman 1984 - Trailer Ufficiale Italiano

CHI È IL PADRE DELLA PRINCIPESSA SEMIDIVINA?

Se molti di voi sanno che la mamma di Wonder Woman è Hippolyta, regina dell’isola Themyscira, abitata esclusivamente da donne, più di un dubbio verte sul padre della principessa amazzone. Ebbene, semplicemente Wonder Woman non ha un padre. È vero, con il rilancio dell’universo DC tramite il progetto The New 52, la biografia della supereroina viene modificata e Diana diventa figlia di Zeus e Hippolyta. Tuttavia, come informa Ivid.it, nella sua versione classica la fanciulla fu forgiata dall’argilla dalla stessa Hippolyta, quindi un padre biologico Diana non ce l’ha. Nel cartone animato della Justice League, intorno al finale della serie, viene invece fatto intendere che il genitore della ragazza sia il dio Ares.

