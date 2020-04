In questo articolo su Ginger Generation vi abbiamo raccontato dell’incredibile evento a tema Disney andato in onda questa notte su ABC. Lo show, intitolato The Disney Family Singalong, ha riunito tantissimi artisti e attori storici di Disney Channel in una performance di gruppo ai tempi del Corronavirus. Da Demi Lovato a Beyoncé passando per Ariana Grande e il cast di High School Musical, sono stati in tantissimi a partecipare all’indimenticabile Disney Family Singalong. Fra questi anche Charli d’Amelio!

Charli d’Amelio, come potete vedere nel video qui sotto, ha partecipato alla registrazione del brano We’re all in this together, colonna portante del film High School Musical. Il Disney Family Singalong è infatti stata un’occasione per riportare insieme il cast del film originale Disney Channel, diventato cult per un’intera generazione.

Così facendo, Charli d’Amelio si è unita fra gli altri a Vanessa Hudgens, a Corbin Bleu, ad Ashley Tisdale e a tutti gli altri attori del cast di HSM. Non è chiaro (e non siamo gli unici a chiedercelo) il motivo per cui Charli sia stata inserita in questo progetto. La tiktoker non ha infatti, almeno ad oggi, partecipato ad alcun programma targato Disney.

Ecco il video di We’re all in this together con Charli d’Amelio!

Una spiegazione, in ogni caso, ci potrebbe essere. Charli d’Amelio ha infatti di recente confermato l’arrivo di un reality show che parlerà della sua famiglia. Non è a questo punto da excludere che la trasmissione sia stata prodotta da Disney e che, chissà, possa presto andare in onda su Disney Plus!

Nel caso in cui ancora non la conosceste dovete sapere che Charli è una delle fondatrici della Hype House, una crew di tiktoker che ha come quartier generale una villa a Los Angeles. Ad oggi Charli è la tiktoker più seguita al mondo e vanta oltre milioni di follower.