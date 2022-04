Charli D’Amelio debutta come attrice nel film horror Home School

Charli D’Amelio sta per fare il suo debutto come attrice in una pellicola che è intitolata Home School.

Il thriller vede come regista Javier Gutiérrez di The Ring 3 e Dixie, Marc e Heidi D’Amelio come produttori esecutivi.

Intervistata da E! news, Charli ha dichiarato come quello della recitazione fosse un sogno che custodiva nel cassetto già da un po’:

“Recitare è un mio obiettivo da un po’ di tempo ormai. Mi sono presa il tempo per valutare diversi generi, copioni e ruoli. Sono una grande fan dei film thriller e degli horror e appena ho letto Home School ho capito che faceva per me. Mi sono sentita connessa con il personaggio, Mira, con la storia, con il copione e con il team. Sarà certamente una sfida che mi spingerà a imparare a recitare e a diventare Mira, ma è anche un viaggio divertente da percorrere e da vedere”.

Trama e uscita del film con Charli D’Amelio

Ecco la trama di Home School che avrà la tiktoker più famosa al mondo nei panni della protagonista:

“Mira è una ragazza di 17 anni che si trasferisce in un’altra città per vivere con la zia dopo la scomparsa di sua madre. Dopo essere arrivata in quella che sembra una città troppo perfetta, Mira scopre che la morte di sua madre e il suo stesso futuro sono intrecciati in modo soprannaturale“.

Secondo quanto riportato da Deadline, inoltre, il film sarebbe soltanto la prima parte di una saga composta da ben 8 film. La data d’uscita non è stata resa nota ma la produzione avrà inizio già il prossimo luglio.

Prima di recitare questa parte, esattamente due anni fa, Charli D’Amelio si è cimentata nel doppiaggio prestando la sua voce per il film d’animazione StarDog and TurboCat.