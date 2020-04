Charli d’Amelio: un reality show sulla sua famiglia in arrivo?

Notizia bomba! Sembrerebbe proprio che Charli d’Amelio, la più seguita tiktoker al mondo, stia per fare il suo debutto in tv! Avete capito bene! La webstar statunitense sarebbe infatti intenzionata a girare un reality show insieme alla sua famiglia! OMG!

Cosa sappiamo del reality show di Charli d’Amelio

La notizia è rimbalzata nelle scorse ore online ed è stata riportata da molte riviste come People.

Tutto nasce da un’intervista esclusiva concessa a Entertainment Tonight.

Qui sotto potete recuperare le sue dichiarazioni:

Sarebbe davvero molto divertente se le persone vedessero quello che c’è oltre ai miei TikTok. Nessuno ha mai la possibilità di vederlo, ma sono in tanti a pensare che le dinamiche all’interno della nostra famiglia siano davvero belle!

Nel corso della stessa intervista anche i genitori di Charli d’Amelio, Heidi and Marc, e anche la sorellla Dixie (a sua volta tiktoker) hanno confermato di essere al lavoro su un progetto simile.

I genitori, in particolare, hanno sottolineato di essere felici di poter far parte di uno show simile, un progetto che rappresenterà per tutti una grande opportunità.

Sembra dunque che a breve potremo assistere ad uno show in stile “Al passo con i Kardashian” ma con la famiglia D’Amelio! Non vediamo l’ora di saperne qualcosa in più!