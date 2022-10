Charli D’Amelio: If you ask me to è la sua prima canzone

Charli D’Amelio ha da poco pubblicato il suo primo singolo e il brano s’intitola If you ask me to.

La ballerina, tiktoker (e ora cantante?) ha spiegato di essere entrata in studio di registrazione grazie all’incoraggiamento di suo papà Marc e di averlo fatto inizialmente solo per hobby.

Poi, però, qualcosa è a cambiato e ha scoperto di poter dare una chance al suo desiderio di fare musica, sulle orme di sua sorella Dixie:

“A ogni sessione di scrittura e registrazione, il mio amore per tutto il processo è cresciuto e sono diventata incredibilmente orgogliosa della musica che stavamo facendo“.

Testo If you ask me to di Charli D’Amelio

Saw you at the party, but you wouldn’t say a single thing

You smiled for a moment, but then she kissed your cheek

That’s such a shame

Cause I know that she can’t love you quite like I could

So I leave your text on read, and hope you’re over thinking everything

Saw me by myself, you said hello, and asked if I was good

She walked up out of nowhere, damn, I almost said that I love you

Now you’re headed to her house to watch that movie you both like

Well I’m up and losing sleep, what do I do, if it’s not me you choose?

But god she’s so pretty, and funny, and witty

yeah don’t think that I stand a chance

And she’s so fucking lucky, cause all i’ve been wanting

Is you to be holding my hand

But it feels like forever

from minutes to seconds to hours, spent waiting for you

But she loves you too. I guess it’s too soon

But I’d come running if you ask me to

Ahhh

Had you to myself but then you left and didn’t even care

Didn’t give a second thought cause you know that i’d still be here

If you always thought about her, did you have to waste my time?

So if blue was never love then all this time, have I been color blind?

But god she’s so perfect, no flaws on the surface

I don’t think that I stand a chance

And she’s so fucking lucky, cause all i’ve been wanting

Is you to be holding my hand

But it feels like forever

from minutes to seconds to hours, spent waiting for you

But she loves you too. I guess it’s too soon

But I’d come running if you ask me to

Ahhhh, I’d come running if you ask me to

3X Ahhh, But i’d come running if you ask me to

Traduzione

Ti ho visto alla festa, ma non diresti una sola cosa

Hai sorriso per un momento, ma poi ti ha baciato la guancia

È un vero peccato

Perché so che lei non può amarti come potrei io

Quindi lascio il tuo testo in lettura e spero che tu abbia finito di pensare a tutto

Mi hai visto da solo, mi hai salutato e mi hai chiesto se stavo bene

È uscita dal nulla, accidenti, ho quasi detto che ti amo

Ora sei diretto a casa sua per guardare quel film che piace a entrambi

Bene, mi sono svegliato e sto perdendo il sonno, cosa faccio, se non sono io che scegli?

Ma Dio è così carina, divertente e spiritosa

sì, non pensare di avere una possibilità

Ed è così incredibilmte fortunata, perché tutto quello che volevo

Devi tenermi per mano

Ma sembra per sempre

dai minuti ai secondi alle ore, trascorsi ad aspettarti

Ma anche lei ti ama. Immagino sia troppo presto

Ma verrei di corsa se me lo chiedessi

Ahhh

Ti avevo per me, ma poi te ne sei andato e non ti importava nemmeno

Non ci ho pensato due volte perché sai che sarei ancora qui

Se hai sempre pensato a lei, hai dovuto sprecare il mio tempo?

Quindi, se il blu non è mai stato amore, per tutto questo tempo, sono stato daltonica?

Ma Dio è così perfetta, nessun difetto in superficie

Non credo di avere una possibilità

Ed è così fottutamente fortunata, perché tutto quello che volevo

Devi tenermi per mano

Ma sembra per sempre

dai minuti ai secondi alle ore, trascorsi ad aspettarti

Ma anche lei ti ama. Immagino sia troppo presto

Ma verrei di corsa se me lo chiedessi

Ahhhh, verrei di corsa se me lo chiedi

3X Ahhh, ma verrei di corsa se me lo chiedi