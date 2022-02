Oscar 2022: Non si nomina Bruno non è stata nominata!

Non si nomina Bruno… l’Academy ha preso proprio alla lettura la canzone di Encanto, tanto da non nominarla agli Oscar 2022 nella categoria Miglior Canzone. Una vera e propria sorpresa visto il successo ottenuto dal pezzo che è addirittura riuscito a soppiantare il record di ascolti di All’alba sorgerò (Let It Go).

LEGGI ANCHE: Oscar 2022: ecco tutte le nomination di quest’anno

Al suo posto, nella stessa categoria, c’è invece Dos Oroguitas sempre tratta dalla colonna sonora di Encanto. Un pezzo meraviglioso, caratterizzato da tutt’altro tono ma sicuramente molto meno iconico di Non si nomina Bruno (We Don’t Talk About Bruno).

Insieme a questa anche No Time To Die, Be Alive, Down To Joy e Somehow You Do.

Una vera e propria sorpresa per i fan del pezzo che, nel giro di pochissimo tempo, è riuscito a conquistare il cuore dei fan tra meme, omaggi e video in cui ballerini replicano la coreografia del film.

Ma non solo, poche ore fa Billboard ha comunicato che Non si nomina Bruno è per la seconda settimana di fila al primo posto nella sua Hot 100. Un record che la Disney non riusciva a raggiungere dal 1993, quando uscì la versione di A Whole New World (Il mondo è mio) cantata da Peabo Bryson e Regina Belle che accompagnava i titoli di coda di Aladdin.

This year’s Original Song nominees are music to our ears. #Oscars pic.twitter.com/MnYubtOJVa — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Che dire… giustizia per Bruno!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

In compenso Encanto è riuscito comunque a guadagnare 3 nomination agli Oscar 2022: Miglior Film d’Animazione, Miglior Colonna Sonora e Miglior Canzone. Un ottimo risultato per la Disney che quest’anno vanta altri due film canditati, Raya e l’ultimo drago e Luca.