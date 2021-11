Encanto Disney – Intervista ai doppiatori Alvaro Soler, Diana Del Bufalo e Luca Zingaretti

L’affascinante e commovente storia di Maribel, protagonista di Encanto, è arrivata al cinema dal 24 Novembre e noi di GingerGeneration.it abbiamo avuto l’opportunità di parlare del film con i doppiatori italiani del nuovo film Disney. Ho incontrato, infatti, le voci italiane del film, Luca Zingaretti (Bruno), Diana Del Bufalo (Isabela) e Alvaro Soler (Camilo) durante la magica Premiere di Encanto a Milano.

Con i tre artisti abbiamo parlato delle sfide del doppiaggio, del come superare il senso di inadeguatezza che si prova nel non sentirsi speciali, come capita a Maribel, e dell’apparenza della perfezione. Con il cantautore spagnolo ho avuto anche la possibilità di parlare del brano che interpreta nella colonna sonora, Oruguitas innamorate nei titoli di coda della versione italiana del lungometraggio.

Guarda la nostra intervista esclusiva ai doppiatori di Encanto:

Il film:

Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda i Madrigal è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Il film include le canzoni originali di Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Oceania).