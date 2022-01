Encanto arriva in home video dal 27 gennaio

Dopo aver letteralmente incantato il pubblico di tutto il mondo e dopo aver vinto il Golden Globe, Encanto si prepara ad arrivare anche in home video.

Encanto sarà disponibile dal 27 gennaio in Blu-Ray, DVD e Blu-Ray Steelbook. Le versioni Blu-Ray e Blu-Ray Steelbook includono anche molti contenuti extra inediti, tra cui il nuovo cortometraggio animato Lontano dall’Albero, la modalità ‘Canta insieme al film’, per vedere e rivedere il film con i testi delle canzoni in sovrimpressione, le scene eliminate e gli esclusivi approfondimenti con i filmmaker.

A proposito del film

Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Il film è diretto da Jared Bush e Byron Howard, co-diretto da Charise Castro Smith, e include le canzoni originali del vincitore dell’Emmy, del GRAMMY e del Tony Award Lin-Manuel Miranda.

I contenuti speciali

Canta insieme al film – Versione che include i testi delle canzoni in sovrimpressione per cantare a squarciagola insieme ai personaggi del film;

– Versione che include i testi delle canzoni in sovrimpressione per cantare a squarciagola insieme ai personaggi del film; Familia Lo Es Todo – In questo approfondimento sull’adorabile famiglia Madrigal, i membri del team ‘Familia’, un gruppo di dipendenti di origine latinoamericana di Disney Animation, condividono le proprie esperienze di vita, spiegando cosa ha ispirato i personaggi e quanto il loro design sia fondamentale per rendere credibile ciascuna personalità;

– In questo approfondimento sull’adorabile famiglia Madrigal, i membri del team ‘Familia’, un gruppo di dipendenti di origine latinoamericana di Disney Animation, condividono le proprie esperienze di vita, spiegando cosa ha ispirato i personaggi e quanto il loro design sia fondamentale per rendere credibile ciascuna personalità; Scopriamo la Colombia – I filmmaker riflettono sulla multiculturalità, la biodiversità e gli accesissimi colori della Colombia che hanno ispirato Encanto, sottolineando tutta la soddisfazione di poter celebrare questo splendido Paese;

– I filmmaker riflettono sulla multiculturalità, la biodiversità e gli accesissimi colori della Colombia che hanno ispirato Encanto, sottolineando tutta la soddisfazione di poter celebrare questo splendido Paese; Viaggio attraverso la musica – I filmmmaker approfondiscono l’importanza della musica nella rappresentazione dei personaggi, ripercorrendo la nascita della colonna sonora ispirata alla musica colombiana, attraverso le canzoni di Lin-Manuel Miranda e il lavoro di Germaine Franco, dall’ideazione alla registrazione;

– I filmmmaker approfondiscono l’importanza della musica nella rappresentazione dei personaggi, ripercorrendo la nascita della colonna sonora ispirata alla musica colombiana, attraverso le canzoni di Lin-Manuel Miranda e il lavoro di Germaine Franco, dall’ideazione alla registrazione; Parliamo di Bruno – Approfondimento sul brano Non si nomina Bruno e le sue intriganti tonalità, frutto della collaborazione tra Lin-Manuel Miranda, il coreografo Jamal Sims, il cast e gli animatori;

– Approfondimento sul brano Non si nomina Bruno e le sue intriganti tonalità, frutto della collaborazione tra Lin-Manuel Miranda, il coreografo Jamal Sims, il cast e gli animatori; La nostra Casita – La Casa Madrigal è piena di magia ma il suo stato emotivo è minacciato da alcuni membri della famiglia. Dalle sue coloratissime porte alle raffinate strutture in pietra, la magica casa è stata disegnata secondo gli usi della tradizione colombiana;

– La Casa Madrigal è piena di magia ma il suo stato emotivo è minacciato da alcuni membri della famiglia. Dalle sue coloratissime porte alle raffinate strutture in pietra, la magica casa è stata disegnata secondo gli usi della tradizione colombiana; Viaggio in Colombia – Con l’aiuto del Colombian Cultural Trust, il team che ha aiutato a definire meglio la cultura e l’ambientazione del film, i filmmaker intraprendono un viaggio alla scoperta della Colombia per individuare il modo migliore di riprodurre sul grande schermo la cultura e i paesaggi del Paese;

– Con l’aiuto del Colombian Cultural Trust, il team che ha aiutato a definire meglio la cultura e l’ambientazione del film, i filmmaker intraprendono un viaggio alla scoperta della Colombia per individuare il modo migliore di riprodurre sul grande schermo la cultura e i paesaggi del Paese; Introduzione a Lontano dall’Albero – La scrittrice e regista Natalie Nourigat introduce il cortometraggio Walt Disney Animation Studios Lontano dall’Albero;

– La scrittrice e regista Natalie Nourigat introduce il cortometraggio Walt Disney Animation Studios Lontano dall’Albero; Lontano dall’Albero – Essere genitori è difficile, soprattutto se la curiosità attira un giovane procione mentre la mamma cerca di tenere i suoi cuccioli al sicuro. Nel cortometraggio Walt Disney Animation Studios Lontano dall’Albero, questo giovane cucciolo si affaccia alla vita con entusiasmo… anche se il pericolo è in agguato;

– Essere genitori è difficile, soprattutto se la curiosità attira un giovane procione mentre la mamma cerca di tenere i suoi cuccioli al sicuro. Nel cortometraggio Walt Disney Animation Studios Lontano dall’Albero, questo giovane cucciolo si affaccia alla vita con entusiasmo… anche se il pericolo è in agguato; Scene tagliate: Introduzione – Gli Head of Story Jason Hand e Nancy Kruse introducono alcune scene non presenti nel montaggio finale del film; Faccende domestiche! – Abuela ha chiesto ai membri della famiglia di andare in città per sbrigare varie commissioni mentre Mirabel, suo padre e suo zio si occupano delle pulizie di casa; Un’altra entrata – Mirabel prova a svelare un indizio presente nella visione di suo zio. Per farlo deve entrare nella camera di Antonio, in cui l’attendono nuove avventure; Isabela va nel bosco – Quando Mirabel vede sua sorella in apparente pericolo nel bosco, corre a salvarla ma scopre la sorpresa di una vita! Ritorno al murales – Sentendosi rifiutata, Mirabel torna in città. Abuela va a cercarla, rivelando un tratto della sua personalità sconosciuto a sua nipote;