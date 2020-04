Come state passando questa quarantena? I BTS, come già vi avevamo raccontato, stanno passando il loro tempo insieme. E sono uniti più che mai.





Nelle scorse ore i ragazzi si sono scatenati in diretta streaming per la loro Army, mandando ovviamente il web in fibrillazione. Abbiamo infatti visto Jin, Jimin e Suga ballare sulle note di Con calma

Al contrario del K-Pop a cui ci hanno abituati, questa volta i BTS hanno deciso di regalarci un’esibizione su un noto pezzo reggaeton. Il pezzo, come probabilmente saprete, è una delle hit latine della scorsa stagione estiva ed è interpretato da J Balvin.

Qui sotto potete vedere il video dei BTS che ballano sulle note di Con Calma su Just Dance!

la giornata è appena iniziata ed è già stata salvata da yoongi, seokjin e jimin che fanno una live insieme mentre giocano a just dance !! non riesco a prenderli sul serio mi fanno morire pic.twitter.com/IYPpu3zRqb — ʝα⁷; YOONGI PD lockdown (@mothervofsnakes) April 27, 2020

I BTS, in questo periodo, sono molto impegnati con la scrittura di nuova musica. Oltre a ballare con Just Dance e a tenersi in forma, i ragazzi della band stanno infatti lavorando al loro nuovo progetto discografico.

Ecco quello che RM ci ha rivelato a riguardo: