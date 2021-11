Casa Gaga: ecco la nuova collezione makeup luxury di Lady Gaga

Il 9 novembre Lady Gaga lancia la sua capsule collection di Haus Laboratories dal nome Casa Gaga. Una collezione makeup luxury nei prodotti e nel packaging disponibile per un periodo limitato di tempo.

La collezione comprende 7 tipologie di prodotti diversi, dal packaging glamour sui toni del bianco e dell’oro. Non un rebranding di Haus Laboratories come si pensava all’inizio, ma una mini collezione che promette di stupire.

Ecco tutti i prodotti e i prezzi:

Scopriamo insieme tutti i prodotti di questo nuovo lancio!

TUTTI GEL-POWDER HIGHLIGHTER

un illuminante dal finish dal gel alla polvere, disponibile in un’unica tonalità calda. Prezzo: 45,95€

TUTTI GEL-POWDER ALL OVER ROUGE

Ideale per le labbra e per le guance, si presenta in 4 shade dal finish versatile e delicato. Prezzo: 34,95€

LIMITED EDITION LIQUID EYE-LIE-NER

Un packaging in limited edition dell’iconico eyeliner di Haus Lab. Prezzo: 21,95€

TANTI BACI EXTREME CREAM MINI LIPSTICK SET

Un set composto da 5 mini lipstick, con dei nomi ispirati ad alcuni personaggi eccellenti italiani. Prezzo: 62,95€

LA LUCE LIP GLAZE

Tre lucidalabbra dal finish super glowy ma in tre tonalità diverse per tutti i gusti. Prezzo: 27,95€

ITALIAN GLAM HIGHLIGHTER BRUSH

Un pennello ideale da utilizzare insieme alla due powder per l’illuminante e per il blush. Scegli tu come. Prezzo: 21,95€

CASA GAGA LA COLLEZION

Scegli le tue shade preferite dei prodotti in un unico cofanetto che contiene i tuoi must have! Prezzo: 215,95€

