Nicki Minaj ha partorito: è nato il suo primo figlio con Kenneth Petty!

Lo scorso 20 luglio vi avevamo raccontato una bellissima notizia. Con un adorabile scatto pubblicato su Instagram, Nicki Minaj aveva rivelato al mondo di essere incinta! Ebbene, a quanto pare, l’artista avrebbe dato la luce il suo primo figlio!

La foto, che ha ad oggi oltre 7 milioni di like, era stata scattata dal celebre fotografo David LaChappelle.

TMZ conferma: Nicki Minaj ha partorito!

L’indiscrezione bomba l’ha lanciata il celebre magazine TMZ, nella serata del 1 ottobre scorso.

In realtà, Nicki Minaj avrebbe partorito mercoledì 30 settembre, e sarebbe riuscita in ogni caso a tenersi tutta per sé il sesso del piccolo. Non ci è infatti dato sapere, almeno per il momento, se Nicki abbia dato alla luce un maschietto o una femminuccia.

Nicki Minaj, ce l’aveva raccontato qualche mese prima, stava pensando da ormai diverso tempo di diventare mamma. A settembre 2019 l’artista aveva anticipato le sue intenzioni di ritirarsi dalla carriera di rapper per creare una vera e propria famiglia.

Nonostante le sue dichiarazioni, nel frattempo Nicki ha continuato a pubblicare musica. L’artista è inoltre convolata a nozze con il suo amico d’infanzia, Kenneth Petty, lo scorso ottobre.

Kenneth e Nicki si sono conosciuti e messi insieme, pensate un po’, quando l’artista aveva solo 16 anni e viveva ancora nel Queens, a New York. Questa, a quanto pare, è stata proprio la prima relazione di Nicki.

Almeno per il momento, comunque sia, Nicki Minaj non ha confermato la notizia. Non ci resta dunque che aspettare che l’artista condivida la foto del piccolo, o della piccola. Ci aspettiamo la classica foto della manina in bianco e nero! Congratulazioni ai neo genitori, siamo davvero troppo felici per loro!

