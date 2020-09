Cardi B e Offset si sono lasciati: divorzio fra i due rapper

Brutte notizie per tutti gli inguaribili romantici! Cardi B e Offset dei Migos, infatti, si sono lasciati! In base a quanto riportato da Billboard e da People, i due rapper hanno deciso di divorziare! Ma che peccato!

Cardi B e Offset: i dettagli sul divorzio

I due artisti statunitensi, fra i più amati e seguiti oltreoceano, stavano insieme da oltre 3 anni come marito e moglie.

Cardi B e Offset erano infatti sposati e la storia d’amore era per molti versi da favola. Offset aveva infatti chiesto la mano alla sua Cardi a sorpresa, sul palco del Power 99’s Powerhouse di Philadelphia. Della dichiarazione d’amore ve ne avevamo parlato anche noi di Ginger Generation questa occasione. In realtà, in ogni caso, i due erano marito e moglie da settembre 2017, perlomeno secondo gli atti del loro matrimonio.

Cardi B e Offset, come saprete, hanno accolto al mondo la loro prima figlia a luglio del 2018. L’adorabile piccola Kulture ha dunque oggi due anni e si ritrova, ahino, già con i genitori separati. Ci auguriamo davvero che la battaglia per il suo affidamento non sia troppo dolorosa.

La prima udienza per il divorzio fra i due si terrà a quanto pare il prossimo 4 novembre.

Nel frattempo, Cardi B prosegue la sua incredibile scalata al successo. La rapper è in queste settimane in vetta alle classifiche di mezzo mondo grazie al singolo WAP. Il pezzo, un brano molto provocatorio con Megan Thee Stallion, è una dedica senza filtri alla sessualità femminile. Una sessualità da vivere senza filtri né taboo. WAP si è in questo senso trasformato in una sorta di inno femminista, oltre ad essere diventato virale online. Su TikTok, impazza infatti da diversi giorni la WAP Challenge.