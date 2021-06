Cardi B é incinta del suo secondo figlio con Offset! (Foto)

Congratulazioni dal profondo del nostro cuore per Cardi B! La rapper americana ha confermato nelle scorse ore di essere incinta del suo secondo figlio! OMG!

Cardi B ha dato questa splendida notizia al mondo sfoggiando il suo meraviglioso pancione in occasione dei BET Awards 2021, dove si è esibita dopo tanto tempo. Qui l’artista ha presentato uno dei suoi ultimi singoli, UP, e non ha certo fatto mistero del ventre dove custodisce il suo secondogenito.

Poche ore dopo, la cantante ha messo su Instagram la più classica delle foto con il pancione, accompagnata dalla caption 2!

Ecco la splendida foto condivisa da Cardi via social!

Sul palco dei BET Awards, Cardi è salita proprio con Offset, il suo compagno da ormai diversi anni, e alla sua crew, i Migos.

I due, che in realtà hanno avuto una relazione non proprio semplicissima, hanno già una figlia. La piccola Kulture, come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, è nata nel 2018.

Cardi B non è certo stata l’unica artista ad avere presenziato ai Bet Awards 2021. Insieme alla queen del rap americano abbiamo infatti visto salire sul palco anche molti altri artisti, fra cui Megan The Stallion, Lil Nas X e Zendaya, Lil Kim, Queen Latifah e Saweetie.

Megan The Stallion, in particolare, è la cantante che si è portata a casa il bottino più consistente, con un totale di tre premi.

Facciamo ancora le nostre più sentite congratulazioni a Cardi B e Offset! Ora non ci resta che aspettate il gender reveal party!