Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming Trollz, il nuovo singolo di 6ix9ine e Nicki Minaj..

Il pezzo, il secondo del rapper dopo la sua uscita di prigione, ha scatenato più di qualche polemica da parte dei fan di Nicki Minaj. Alla luce del suo passato burrascoso e delle accuse dei pedopornografia, ovviamente, l’artista è considerato decisamente problematico.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Trolls di 6ix9ine e Nicki Minaj.

Testo

[Refrain: CanonF8] Watch, mhm, Glock, mhm, cocked, mhm, got it, mhmYou need that? I got it, this cash, my pocketsThe ’Cat one hundred, you need that? I got itNeed it, got it, cash, pocketsBands on me, sticks on meYou need that? I got it, this cash, my pocketsThe ‘Cat one hundred, you need that? [Chorus: 6ix9ine] Yeah, she like how I throw them racks, yeah, yeah, yeah, yeah, yeahKeep on throwin’ that cash, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah X2Benz truck in the back, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah [Verse 1: 6ix9ine] I know you don’t like me, you wanna fight meYou don’t want no problems at your party, don’t invite meI don’t worry ’bout you niggas, please stop talking ’bout meAlways talking ’bout me ’cause you looking for the clouty6ix-nina, the 9ine-nina

Riding in a two-seater with two ninas

Baby got that Aquafina, it’s cocaina

Smoking on that OG reefer, no TMZ-a

Forgiatos on a Benz truck, make her friends fuck

Told her she could get Chanel if she let my friends fuck

Stars shining in the Rolls Royce, it got red guts

Wait, hold up, nah, I still don’t give a fuck

Vroom, vroom, G5, vroom, vroom, we high

You the type of nigga that I never wanna be like

You a type of bitch that will never get a reply

Hi, hater, bye, hater, vroom

[Chorus: 6ix9ine]

Yeah, she like how I throw them racks, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Keep on throwin’ that cash, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah X2

Benz truck in the back, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

[Verse 2: Nicki Minaj] Dollar, dollar bill, come get herEven your man know Nickis do it betterI know you don’t like me, you wanna fight meAlways on my page, never double-tap like meBaddies to my left and my right

Never chase a corny nigga, put that on my life

Just put it in his face, all this cake, he wanted a taste

We sippin’ on that Ace, itsy-bitsy waist, pretty face

Yeah, eat it, Cookie Monster (Ooh)

He a slave to this pussy, call me master

Real wet, I said, “Slurp it like it’s pasta”

They get nervous when it’s Nicki on the roster (Rrr)

Somebody usher this nigga into a clinic

My flow’s still sick, I ain’t talkin’ a pandemic

I write my own lyrics, a lot of these bitches gimmicks

They study Nicki style, now all of them wan’ mimic

Talkin’ ’bout snitches when it’s snitches in your camp

Never stand alone, you always itchin’ for a stamp

Me, I’m still money, wrists light up like a lamp

They gon’ have to send they best fighter for the champ

Racks, I got ’em, Mary, I’m poppin’

They keep hatin’, but still watchin’

Check the boards, I’m still toppin’

Bustdown or plain jane, I got options

It’s a bunch of mini mes, I’m the one they mockin’

Showed you how to get a bag, now you goin’ shoppin’

When I come out, all the sneak bitches start plottin’ (Plottin’)

When I come out, it’s a sweep, bitches start moppin’

Traduzione

[Chorus: 6ix9ine] Yeah, she like how I throw them racks, yeah, yeah, yeah, yeah, yeahKeep on throwin’ that cash, yeah, yeah, yeah, yeah, yeahKeep on throwin’ that ass, yeah, yeah, yeah, yeah, yeahBenz truck in the back, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah [Refrain: CanonF8 & Nicki Minaj] Watch, mhm, Glock, mhm, cocked, mhm, got it, mhmIf he like, I throw it fast, real fast, fast, fastHe singin’ my old song, yellin’, “Ass, ass, ass”They be speedin’, tryna beat me, then they crash, crash, crashStill a hundred like the number on my dash, dash, dash [Outro: Nicki Minaj] That real ass ain’t keep your nigga home

Guarda mm, Glock, mmm, grilletto alzato, ho capito mm

ne hai bisogno? Ce l’ho, questi soldi, nelle mie tasche

una macchina da 100.000 dollari, ne hai bisogno? Ce l’ho

ne ho bisogno, ce l’ho, denaro, tasche

gruppi su di me, pali contro di me

ne hai bisogno? Ce l’ho, questi soldi, le mie tasche

una macchina da 100.000 dollari, ne hai bisogno?

yeah, a lei piace come io le lancio il bastoncino yeah yeah

continuo a lanciarle le banconote, yeah yeah yeah

ho ruote da Mercedes Benz alle mie spalle

so che non ti piaccio, vuoi litigare con me

non vuoi problemi alla tua festa, non invitarmi

non mi preoccupo dei tuoi n***I, per favore smetti di parlare di me

parli sempre di me perché ora cerchi sempre lo scontro

6-ix nina, il 9ine-nina

giro in una macchina a due posti con due amici

baby ha quell’Aquafina, è cocaina

fumando quello spinello, niente roba da TMZ

ruote Forgiatos su una macchina Benz, fa sc*pare il suo amico

le ho detto che può avere una Chanel se lascia sc*pare i miei amici

le stelle brillano nella Rolls Royce, ha le interiora rosse

aspetta, attendi, nah, non me ne frega niente, ancora

vroom vrooom, G5, vrooom vrooom, siamo su di giri

sei il tipo di n****0 che non potrebbe mai piacermi

sei il tipo di str0nz4 che non potrebbe mai ottenere risposta

ciao hater, hater, vrooom

yeah, a lei piace come io le lancio il bastoncino yeah yeah

continuo a lanciarle le banconote, yeah yeah yeah

ho ruote da Mercedes Benz alle mie spalle

un conto salato, un conto salato, vieni a prenderla

anche il tuo uomo sa che le tipe come Nicki lo fanno meglio

io so che non ti piaccio, tu vuoi litigare con me

sempre sulla mia pagina, non fai mai un doppio tap come me

gente cattiva a destra e a sinistra

non rincorro mai un n***0 stupido, mettilo sulla mia vita

mettilo solo sulla sua faccia, tutta questa torta, lui voleva un assaggio

beviamo quell’Ace, un vitino da vespa, una bella faccia

yeah, mangialo, Cookie Monster (oh)

lui è dipendente da questa fig*, chiamami maestro

bella bagnata, io detto “me la mangio come se fosse pasta”

loro si innervosiscono quando Nicky è in circolazione (rr)

qualcuno porti quel tizio in una clinica

il mio flow è ancora virale, non sto parlando di una pandemia

mi scrivo le mie stesse rime, moltii di questi str0nzi usano trucchetti

loro studiano lo stile di Nicki, adesso, tutti loro lo vogliono copiare

parlando di quelle spie quando le spie sono roba tua

non rimanere mai da solo, cercherai sempre approvazione

io, faccio ancora soldi, i polsi mi si illuminano come lampade

dovranno inviare i loro lottatori migliori per il campione

i pali, ce li ho, Mary, sto scoppiando

continuano ad odiare, ma continuano a guardare

controlla le classifiche, sono ancora in vetta

ho tante opzioni fra cui scegliere, marijuana o altro

è un gruppetto di mini me, sono l’unica che imitano

ti ho mostrato come comprarti una borsa, adesso devi andare a fare shopping

quando io esco, tutte quelle ragazze pettegole iniziano a complottare (complottare)

quando io esco vi spazzo via tutte, str0nze dovete iniziare a farmi spazio

yeah, a lei piace come io le lancio il bastoncino yeah yeah

continuo a lanciarle le banconote, yeah yeah yeah x 2

ho ruote da Mercedes Benz alle mie spalle

Guarda mm, Glock, mmm, grilletto alzato, ho capito mm

se a lui piace, glielo lancio rapidamente, davvero rapidamente, rapidamente, rapidamente

lui canta le mie vecchie canzoni, gridando “cul0, cul0, cul0”

devono velocizzarsi, cercare di battermi, e poi si schiantano, schiantano, schiantano

sono ancora cento come i numeri sul mio cruscotto, cruscotto, cruscotto

quel tuo c**0 non terrà il tuo n***o a casa