Mille: Fedez con Orietta Berti e Achille Lauro è disco d’oro

Uscito l’11 giugno, Mille è già uno dei tormentoni estivi italiani più ascoltato in assoluto. Si tratta di un successo da record. Α solo una settimana dall’uscita della canzone e del video ufficiale, il singolo ha scalato le classifiche ottenendo successi e riconoscimenti in così breve tempo. A seguito di numerosi traguardi, si è aggiunto il Disco d’oro, entrando così nella hit dei tormentoni estivi.

Mille: disco d’oro in tempi brevissimi

Il singolo è uscita da una settimana e sembra di averlo già sentita chissà da quanto, tante sono le volte in cui abbiamo avuto modo di ascoltarlo. È impossibile, non conoscerne neppure il ritornello. Proprio per il grande apprezzamento e per l’enorme successo in continua crescita di questo singolo, Mille ha raggiunto e superato il numero di copie vendute necessarie per ricevere il Disco d’oro per i singoli, che è di ben 35000 copie vendute. Un riconoscimento ottenuto ad una decina di giorni dalla sua uscita: sembra quasi un record, anche se è quasi andato vicino. Nel ritornello Orietta canta “labbra rosso Coca-Cola” e proprio la bevanda ha scelto il video di “Mille” per svelare in anteprima assoluta il nuovo design di Coca-Cola Zero Zuccheri. La cover del brano è stata realizzata dall’artista Francesco Vezzoli, uno tra gli esponenti più influenti e affermati dell’arte contemporanea italiana a livello internazionale.

I successi del tormentone estivo

In testa alla classifica dei singoli più ascoltati in Italia, ieri Fedez ha annunciato che la sua canzone, cantata con Achille Lauro e Orietta Berti, è entrata alla posizione numero 117 delle top 200 di Spotify Global Charts. Il brano hit dell’estate 2020 di Fedez, “Bimbi per strada (Children)”, riceve il terzo disco di platino, con oltre 80 milioni di stream, di cui 20 milioni attraverso il video ufficiale.